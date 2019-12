Il Benevento è già negli annali del campionato di Serie B: mai prima d'oggi una squadra dopo sole 14 giornate aveva avuto un vantaggio così consistente sulle dirette inseguitrici. I nove punti di scarto accumulati sui 42 in totale a disposizione, a questo punto della stagione, rappresentano il bottino maggiormente cospicuo per tutti i campionati cadetti da 18, 20, 22 e 24 squadre sin dalla istituzione del torneo (che quest'anno ha compiuto 90 anni come il club giallorosso: entrambi hanno visto la luce nel 1929). Un record difficilmente battibile, un distacco abissale che per avere ancora più risonanza merita di essere conservato almeno fino al giro di boa. Non è un mistero, infatti, che il prossimo obiettivo di SuperPippo e dei suoi ragazzi sia il titolo di campioni d'inverno, da conseguire semmai con la massima forbice possibile tra primo e secondo posto, o al limite tra prima e terza piazza. Un traguardo possibile: il Benevento ha intrapreso il percorso netto mentre le concorrenti si tolgono punti a vicenda, c'è grande bagarre per i posti immediatamente dietro e un equilibrio forse mai registrato in passato. Ma solo per le posizioni dalla seconda a scendere, perché per adesso c'è una sola e indiscussa capolista, che ha dimostrato di essere la più forte anche a Venezia e dovrà continuare a mettersi in discussione. L'imperativo per la partita col Trapani è uno solo: vietato distrarsi e prenderla sottogamba. Per Inzaghi è la partita più importante dell'anno solare, contro un avversario in evidente ripresa (più o meno la stessa situazione verificatasi con la Juve Stabia, ex fanalino di coda incontrata dai giallorossi nel suo momento migliore, quando invece altre formazioni se l'erano ritrovata di fronte da squadra-materasso) e che sogna l'impresa in casa della mega-corazzata. I giallorossi (che contro il Trapani festeggeranno le 100 gare in B, playoff inclusi) già detengono il primato di unica squadra salita in A all'esordio tra i cadetti, da neopromossa debuttante, ora ne hanno diversi altri a portata di mano. Anche se è un po' prematuro, c'è il record del Como per il maggior numero di punti totalizzati in un torneo a 20 squadre (74 nel 2001/2002).



Ma questi riconoscimenti non devono in alcun modo distogliere la concentrazione sul prossimo match contro i granata degli ex Evacuo, Corapi e Jakimovski, che si preannuncia particolarmente insidioso. Ieri la seduta è stata diretta da D'Angelo (Inzaghi, Cilento e Volta erano a Firenze per l'incontro tra allenatori, dirigenti e calciatori con gli arbitri della Can B per discutere di questioni regolamentari) alla presenza di tutti gli effettivi, inclusi Tuia (che si gioca il posto di centrale destro di retroguardia con Antei) e Armenteros, che ha smaltito l'affaticamento ed è di nuovo disponibile. Come capita spesso a inizio settimana, l'attenzione si è focalizzata sulle situazioni di gioco difensive. La sgambatura si è poi conclusa con una partitella finale a ranghi misti. Scelte ancora da fare per SuperPippo, che oggi procederà a sincerarsi delle condizioni di tutti gli effettivi e poi comincerà a pensare all'undici da opporre ai siciliani. Domani sarà già rifinitura per il Benevento, costretto a una settimana ridotta e atipica, visto che venerdì sera scenderà in campo, per la seconda volta in anticipo quest'anno dopo l'esordio stagionale a Pisa.

LE OPZIONI

Inzaghi sta valutando il sistema di gioco, che sarà in ogni caso la diretta conseguenza degli uomini che selezionerà come titolari. La conferma del 4-3-2-1 è altamente probabile, ma ci sono alcuni nodi in termini di singoli da sciogliere. Le partite ravvicinate potrebbero indurre il tecnico piacentino a qualche rotazione. Oltre al ballottaggio Tuia-Antei (quest'ultimo potrebbe anche essere schierato eventualmente a destra per far rifiatare Maggio, che però a Venezia era in condizioni eccellenti), ci potrebbe essere una chance per Improta. Anche Tello sta scaldando i motori. Pippo farà tutte le verifiche del caso e poi deciderà. Come ormai di prassi, il tecnico si prenderà tutto il tempo a sua disposizione prima di disegnare l'assetto definitivo. In questa settimana corta niente doppia seduta: oggi è in programma un allenamento pomeridiano, che Inzaghi quasi certamente sfrutterà per schiarirsi le idee e iniziare a sistemare le prime calamite fisse sulla lavagna magnetica.

