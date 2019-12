Al Vigorito il Benevento strapazza il Trapani ottenendo la decima vittoria in serie B, e scattando in avanti in attesa delle altre partite del torneo e piazzando cinque gol. Ora i punti di vantaggio sulle inseguitrici sono 12, un record dopo 15 giornate.



Il Benevento approfitta subito del troppo spazio che lasciano i siciliani e così già al 10' il Benevento è in vantaggio con un colpo di testa di Coda. La reazione del Trapani non c’è, così i padroni di casa continuano a macinare gioco con Viola, Kragl e Sau. E' un'incursione di Maggio a provocare il rigore che Nicolas Viola trasforma al 32'.



Il Trapani prova una reazione a inizio ripresa. Ma il Benevento gestisce con tranquillità la partita colpendo da lontano la porta di Carnesecchi. Il portiere siciliano riesce a sventare un paio di bolidi ma aal 34’ è costretto ad arrendersi al comodo tap-in di Sau. Poi si scatena Viola con due genialate: un fendente alla “Maradona” dal cerchio di centrocampo a beffare Carnesecchi e sassata all’incrocio su scarico di Insigne. Ultimo aggiornamento: 23:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA