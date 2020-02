Mentre Vigorito lo blinda per il prossimo anno, Inzaghi pensa a come battere lo Spezia di Vincenzo Italiano, il tecnico che il Benevento aveva «adocchiato» qualora non si fosse concretizzata l'intesa con SuperPippo. Ma il sì entusiasta del tecnico piacentino e il conseguente «colpo di fulmine» con Vigorito avrebbe finito con lo sbaragliare la concorrenza e instaurare un sodalizio che avrebbe condotto il club giallorosso a scrivere nuove pagine di storia, a suon di record e prestazioni scintillanti. Tutta musica per le orecchie del presidente, che ieri in un'intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio per Sky Sport, alla domanda se Inzaghi resterà sulla panchina sannita anche il prossimo anno, ha chiarito in maniera inequivocabile: «Inzaghi è già del Benevento. Per sua scelta, perché noi amiamo avere rapporti - ha detto il massimo dirigente, lasciando intendere che l'opzione fino al 2021 è da considerare di fatto già esercitata (e non è da escludere un prolungamento) - che non si estinguono con il lavoro ma che vanno oltre. Pippo evidentemente aveva bisogno di un ambiente che gli facesse capire che al di là del calcio esistono rapporti umani. Non era mai stato al Sud, e questo Sud che un po' ti ossessiona, un po' ti soffoca ma che ti tiene anche tanto su, dopo l'esperienza di Bologna, era il posto giusto per ricominciare». Vigorito si è poi espresso anche sul più che probabile ritorno in A: «Il giorno che siamo retrocessi ebbi a dire che avremmo lavorato a un progetto che prevedeva il ritorno in massima serie nel giro di tre anni e che ci saremmo andati per restarci. Se quest'anno dovessimo salire ci avremmo impiegato una stagione in meno. Grandi nomi? Ho un direttore sportivo, Pasquale Foggia, che mi ha insegnato molto in questo biennio, per esempio che non valgono solo i nomi dei calciatori ma l'integrazione dei giocatori complementari, sicché quelli che prenderemo saranno tali rispetto ai confermati». E sulla prospettiva, se la promozione si dovesse materializzare, chiarisce: «Proveremo a fare il nostro secondo torneo di A con la stessa dignità con cui abbiamo affrontato il primo, dove abbiamo perso la categoria ma conservato orgoglio, correttezza ed entusiasmo».

LA PREPARAZIONE

Intanto dalla doppia seduta di ieri sono emerse due sostanziali novità, una positiva e l'altra negativa. La nota lieta è che Kragl si è aggregato nuovamente al gruppo e può essere considerato recuperato, mentre quella stonata riguarda Tello: il colombiano si è fermato ancora, stavolta in seguito a un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento di lunedì. Ieri si è sottoposto a cure fisioterapiche e dunque il suo rientro potrebbe slittare. Continua il lavoro differenziato per Gyamfi, che dovrebbe tornare a disposizione la prossima settimana, mentre Vokic ha continuato a osservare il suo programma di riabilitazione. Quanto alla formazione, SuperPippo è alle prese con le opportune valutazioni per capire quali uomini scegliere (tiene monitorati anche coloro che sono appena rientrati per comprendere quanta autonomia hanno) e in che modo schierare i suoi, anche in funzione delle 3 gare in 8 giorni che attendono i giallorossi (la settimana prossima ci sarà anche il turno infrasettimanale).

GLI IMPEGNI

Intanto la Lega di B aspetta le decisioni del governo per decidere in merito allo svolgimento delle prossime partite. «A seguito della riunione tenutasi ieri in Figc e dei preavvisati provvedimenti normativi - recita il comunicato partorito al termine di una conference-call tra i membri del consiglio direttivo cui ha partecipato anche Vigorito - la Lega Nazionale Professionisti di B resta in attesa delle determinazioni delle autorità competenti in ordine alle manifestazioni sportive alle quali si uniformerà». Già nel turno appena trascorso è stata rinviata Ascoli-Cremonese e per la prossima giornata, ovvero la settima di ritorno, non si giocherà Entella-Crotone, in base al provvedimento emesso dalla Regione Liguria, che prevede lo slittamento di qualsiasi manifestazione sportiva sul territorio fino al primo marzo. A rischio soprattutto Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e Chievo-Livorno. Per quanto riguarda la trasferta dei tifosi dello Spezia, sabato a Benevento per adesso non è stata assunta alcuna determinazione e la vendita dei tagliandi per il settore ospiti del «Ciro Vigorito» prosegue. Appena 3, finora, i tifosi spezzini che hanno acquistato il ticket.

