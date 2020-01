Il Benevento è ripartito. Ieri pomeriggio, puntuale all'appuntamento prefissato alle 17.30, il pullman del club si è messo in moto dal piazzale dello stadio «Vigorito» in direzione Roma, dove all'Hotel Park Mancini la squadra giallorossa si rimetterà agli ordini di Inzaghi, che ieri è stato insignito anche del titolo di miglior tecnico cadetto del girone d'andata da un sondaggio social indetto sui canali della Lega di B. In verità, la comitiva partita dal Sannio era piuttosto «scarna». Alla gran parte degli atleti, provenienti dai più disparati luoghi di vacanza, è stato concesso di raggiungere direttamente la sede del ritiro. All'appello in città hanno risposto soltanto Gori, Gyamfi, Caldirola, Vokic e Coda oltre i giovani Basit e Sanogo (claudicante con le stampelle) e il difensore della Primavera Pastina. C'erano anche il preparatore dei portieri, Gaetano Petrelli, il medico sociale Raffaele Fuiano e i fisioterapisti Galliano e Lepore. Mancava anche Inzaghi e gli altri componenti del suo staff.

LA ROSA

All'appuntamento, però, c'era il nome nuovo di zecca in casa giallorossa, Gabriele Moncini, che proveniente da Ferrara, sponda Spal, in giornata è arrivato a Benevento, dove presso la sede sociale di via Santa Colomba ha sottoscritto il contratto che lo legherà al sodalizio giallorosso sino a giugno 2023, con opzione di rinnovo fino a giugno 2024. Moncini ha scelto il numero 32 per la sua nuova casacca. Subito dopo aver vergato la documentazione federale, il nuovo attaccante giallorosso si è recato al «Vigorito» per partire anche lui alla volta di Roma e mettersi a disposizione di Inzaghi, provando a inserirsi nel minor tempo possibile negli oleati meccanismi della nuova squadra. Il ritiro romano dei giallorossi proseguirà fino a domenica all'ora del pranzo, in pratica con cinque giornate a disposizione per gli allenamenti. Inzaghi ha espressamente voluto questo romitaggio per riportare la concentrazione nel gruppo e, in particolare, per dei lavori di natura fisica per rimodellare la condizione del gruppo in vista dell'inizio del girone di ritorno fissato per domenica 19 al «Vigorito» contro il Pisa (ieri è iniziata la prevendita) con la prossima sosta prevista solo alla fine del mese di marzo e, nel mezzo, ben undici gare di campionato.

LE OPERAZIONI

Se Inzaghi sarà alle prese con gli allenamenti e con il recupero della condizione dei suoi calciatori, il diesse Foggia, ieri raggiante al fianco di Moncini e da oggi anche lui a Roma con la squadra, avrà il suo bel da fare per le operazioni di calciomercato. Il dirigente napoletano prosegue a dragare il mercato per quanto concerne il difensore centrale: restano in ballo i nomi di Krajnc del Frosinone ed Empereur del Verona, ma anche per un esterno difensivo possibilmente di piede sinistro, anche se non in via esclusiva, poiché potrebbe essere preso in considerazione anche un destrorso dando così il via libera a Gyamfi, richiesto da Trapani. L'esterno ex Inter, infatti, appartiene a quell'elenco di giocatori che hanno avuto meno spazio in questa prima parte di stagione e che potrebbero anche essere girati ad altri club. Nella medesima situazione di Gyamfi si trovano Vokic e Del Pinto, come i giovani Basit e Di Serio che, tra le altre, hanno ricevuto una richiesta dall'Avellino. Diversa la situazione di Coda e Armenteros, che vivono una particolare condizione. Entrambi sono in scadenza di contratto al 30 giugno e con la possibilità di rinnovo ormai ridotto al lumicino per l'ex Salernitana e totalmente assente per lo svedese, ancor più dopo l'arrivo di Moncini. Il club giallorosso vorrebbe preservare in rosa sino a giugno, al massimo, uno solo dei due e il preferito sarebbe Coda, ma Foggia dovrà fare i conti con il mercato piuttosto asfittico in Italia per Armenteros che, al più, può nuovamente emigrare, ma stavolta a titolo definitivo. Per Coda, intanto, si apre l'asta per definire il futuro e resterebbe viva anche la proposta del Monza. Il club brianzolo al momento non ha alcuna voglia di affrettare i tempi, non volendo effettuare alcun esborso per il cartellino del giocatore, ritenuto fondamentale per la stagione prossima e che potrebbe anticipare il suo approdo in Brianza solo a condizioni vantaggiose per il club di Berlusconi. A mettere fretta può provvedere solo la Cremonese, che intanto pur di assicurarsi l'attaccante per il girone di ritorno potrebbe sborsare un indennizzo in favore dei giallorossi. Una partenza di Coda a titolo gratuito per qualunque destinazione, infatti, è una circostanza che il Benevento vorrebbe evitare.

