Ufficiale l’addio di Massimiliano Carlini. Uno dei protagonisti assoluti della cavalcata dei gialloblù in serie B dello scorso anno ai titoli di coda, il fantasista approda al Catanzaro di Auteri: “Rendiamo noto che è stato perfezionato l'accordo con l'U. S. Catanzaro per la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del centrocampista Massimiliano Carlini, classe '86. A Massimiliano, uno tra i protagonisti indiscussi della promozione in serie cadetta nella passata stagione, esempio di professionalità e abnegazione, vanno i ringraziamenti di tutta la società e l'augurio di un futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e professionali”. © RIPRODUZIONE RISERVATA