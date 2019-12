La Juve Stabia regala un tempo al Chievo Verona. Che ne approfitta senza pietà pensando di mettere il risultato al sicuro con un uno due in cui la difesa della squadra di Castellammare è ballata clamorosamente. Prima Michele Rigione, al 26', poi Manuel Pucciarelli al 32', sembravano avere chiuso la partita. Anche perché non c'era alcuna reazione da parte della Juve Stabia.



La squadra invece si risveglia nel secondo tempo, iniziato con molto maggiore impegno. La partita sembrava riaperta al 4' con il gol di Bright Addae. Poi al 30' la svolta: un rigore molto discusso viene trasformato con sicurezza da Francesco Forte. E' il pareggio. Nel recupero un contropiede perfetto, fermato da un'uscita del portiere del Chievo che frana sugli attaccanti di Castellammare: è ancora rigore. Sul dischetto acora Francesco Forte che segna. Assalto finale del Chievo ma la Juve Stabia si difende in 11 dentro l'area di rigore.