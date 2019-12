Tra polemiche e mugugni, tentativi di ripianare e comunicati ufficiali, la Juve Stabia si appresta alla difficile trasferta di domani sera a Verona contro il Chievo. Una squadra in difficoltà più per le assenze che per la tenuta in campo, quella di Caserta cerca punti pesanti per dare una svolta al proprio campionato, e soprattutto un successo fuori casa che manca da ormai tanto, troppo tempo: “Dobbiamo affrontare la sfida di Verona con la giusta determinazione – a parlare è stato l’attaccante Francesco Forte -. Una sfida di prestigio, contro un’ottima squadra, e dovremo affrontarla come se fosse una finale. Dopo la delusione contro l’Entella e la gara sfortunata con il Frosinone, possiamo riscattarci in una sfida di grandi motivazioni”. Dal Belgio al campionato di serie B, il ritorno in Italia dell’attaccante ex Inter è stato caratterizzato da alti e bassi legati agli infortuni: “E’ normale non essere al 100%, ho avuto problemi fisici che mi hanno impedito di rendere come posso, e non voglio cercare alibi. Semmai spero di poter dare di più ai compagni ed alla squadra. E’ un momento delicato della stagione, dobbiamo cercare di arrivare al giro di boa con quanti più punti possibile. 20 sarebbe l’ideale per mettere nel mirino la salvezza, ma per farlo dobbiamo restare umili e non mollare la presa. Siamo una buona squadra, abbiamo tutto per puntare a mantenere la categoria”. © RIPRODUZIONE RISERVATA