LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacede il passo anche al, proseguendo un campionato di grande sofferenza alla ricerca dei punti necessari per mantenere la categoria. Alla distanza le assenze forzate dei varifiniscono per pesare oltre il dovuto in una gara dalla difficile gestione.Bastano dieci minuti ai ciociari per passare, con un tiro dal vertice mancino di, sugli sviluppi di un angolo. Non impeccabile, stavolta, Russo, e per gli stabiesi il match è tutto in salita. Laprende il pallino del gioco, cerca di costruire il possibile pari, ma nel finale deve capitolare per la seconda volta, stavolta dal dischetto, conche, entrato nella ripresa, dopo aver centrato la traversa trova anche la marcatura personale: “Una Juve Stabia che ci ha dato filo da torcere – spiega Nesta a fine gara –, me l’aspettavo così, al di la’ delle assenze degli ultimi giorni. Una squadra tosta, ma noi oggi avevamo voglia e fame per rilanciare il nostro campionato”. In casa stabiese c’è delusione, soprattutto per le assenze: “Peccato – chiosa Caserta -, avrei voluto giocarmela ad armi pari…”.Ora la Juve Stabia è quart'ultima in classifica. E con una media di partite desolante sarà difficile uscire dalla zona retrocessione.