Statistiche, ma non solo. In fondo, nel calcio, sono sempre i numeri a parlare oltre al campo. La Lega di serie B dedica un post a tutti i suoi club con l'analisi del rendimento del girone di andata, in vista della ripresa del torneo, sabato 18. Questo il commento della Juve Stabia: «Una Juve Stabia davvero “Forte”, di nome e di fatto, visto che 13 dei 24 punti delle “vespe” sono arrivati grazie ai suoi 8 gol decisivi, in numeri il 54,2% del dato globale, ovviamente capocannoniere stagionale, finora, dei gialloblù. I campani, partiti in sordina, hanno fatto una grande rimonta nella seconda parte del girone di andata e sono a +4 dalla salvezza diretta, +2 sulla zona playout. Nessuno sempre presente, Canotto e Vitiello con 18 presenze i re delle partite giocate, il secondo anche re dei minuti in campo (1550’)». Ultimo aggiornamento: 08:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA