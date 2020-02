La serie B cullata e sognata, ma l’esordio ancora non c’è stato. Però sabato scorso, a Cittadella, con la squadra di Fabio Caserta c’era anche lui. Il rientro di Alessandro Mastalli, il capitano delle ultime tre annate della Juve Stabia è ormai vicino, e ad aprire la settimana dei gialloblù è proprio l’ex calciatore del Milan: «Finalmente mi sento bene dopo l’amarezza del lungo infortunio – queste le sue parole -. Sto pian piano riprendendo i ritmi degli allenamenti coi compagni, e sono convinto, a breve, di poter tornare a disposizione del mister».



Col Cittadella una pagina nera del campionato degli stabiesi, col Trapani, sabato, la necessità di ripartire col piede giusto: «Una giornata sbagliata ci può stare – prosegue Marsalli -, l'importante è capire gli errori commessi in ogni sconfitta, e lavorare per migliorare. Una gara di cui dovremo fare tesoro fin dal prossimo turno. Col Trapani ci giochiamo una bella fetta di salvezza, è uno scontro diretto e non possiamo sbagliare. Il mister si è arrabbiato, giustamente, e siamo chiamati subito ad una prova d'orgoglio. Dovremo fare attenzione, il Trapani è un'ottima squadra, a dispetto della classifica, ma sono tre punti pesanti e non dobbiamo fallire l'obiettivo».