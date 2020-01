Leonardo Capezzi c'è e potrebbe non esserci spazio per ulteriori rinforzi. Marco Firenze, invece, prepara la valigia per trasferirsi armi e bagagli in laguna, nonostante il forte pressing del Pescara. Per un centrocampista che va un altro che arriva. Del resto, la Salernitana non ha grandi possibilità di manovra in queste ultime ore di mercato se non quelle di rispettare le precedenze tra uscite ed entrate. Suona stasera alle 20 nelle sale dell'Hotel Sheraton di Milano il gong del calciomercato di gennaio.

L'ACQUISTO

Il club granata ha ufficializzato ieri sera l'arrivo di Leonardo Capezzi di proprietà della Sampdoria, ma in prestito all'Albacete nella Liga 2 spagnola. Il centrocampista di origini toscane arriva all'ombra dell'Arechi in prestito secco fino a giugno. Nello stesso tempo, sarà ratificata oggi la cessione di Marco Firenze che deve decidere se ritornare al Venezia o passare in prestito al Pescara: i lagunari al momento sono in netto vantaggio. Aria nuova a centrocampo. Ieri mattina il diggì Angelo Mariano Fabiani, accompagnato nei saloni dell'Hotel Sheraton del capoluogo meneghino dal fedele scudiero Alberto Bianchi e dal segretario granata, Dibrogni, ha accelerato per sbloccare la situazione in mediana. Di fronte all'ennesimo tentennamento di Jacopo Dezi (che potrebbe addirittura tornare al Parma per giocarsi le sue chance in massima serie), la Salernitana si è fiondata forte su Capezzi. Il centrocampista ex Crotone ha disputato la prima parte della stagione nella seconda serie spagnola, all'Albacete, giocando 9 partite ufficiali. Messo ai margini a inizio 2020 impiegato solo una volta in Copa del Rey il giocatore ha manifestato la volontà di tornare in Italia e la Salernitana si è trovata al posto giusto, al momento giusto. Il club granata, infatti, ha battuto la concorrenza del Cosenza e, soprattutto del Crotone che avevano manifestato l'interesse per il giocatore. Duttile mezzala, l'ex Crotone può fare anche l'interno in un centrocampo a quattro. Prima della Spagna, due stagioni in Serie A con Sampdoria ed Empoli, senza tuttavia trovare la continuità che aveva avuto in precedenza nelle file dei pitagorici, con cui aveva conquistato la storica promozione in massima serie nel 2016 (e l'azzurro dell'U21).

FUOCHI FINALI

Oggi il rush finale. La Salernitana ha fissato il suo quartier generale tra il quinto e il sesto piano dell'hotel Sheraton di Milano. Il club granata proverà a perfezionare le cessioni di Pinto e di Kalombo in terza serie, mentre si è arenata la trattativa con il Trapani per lo scambio tra difensori Billong e Strandberg. L'arrivo in Sicilia del centrale Pirrello ha raffreddato l'operazione. Il giovane Pinto piace e tanto al Bari di De Laurentiis. I galletti hanno superato la concorrenza dell'Arezzo (dove è già stato in prestito lo scorso anno) e dell'Alessandria di Gregucci e trovato pure l'accordo di massima con la Fiorentina, ma il management del giocatore non sembra convinto del declassamento. Kalombo piace sempre al Trapani di Castori che però tentenna e l'Avellino sta provando a convincere l'ex Rimini. Soltanto dopo avere formalizzato le uscite, il club di Lotito e Mezzaroma cercherà qualche colpo last minute.

IL TERZINO

Ventura gradirebbe avere un terzino destro di ruolo, piuttosto che adattare il Cicerelli di turno nel caso in cui voglia schierare una difesa con quattro elementi. La Salernitana continua a seguire con attenzione la pista che porta a Frédéric Veseli ('92) dell'Empoli. Il terzino destro albanese è in rotta con il club toscano e non giocherà più al Castellani. Su di lui ci sono anche il Trapani e soprattutto la Cremonese. Stavolta però, la Salernitana è in vantaggio anche per via dell'allettante posizione in classifica rispetto alle altre pretendenti. E siamo al capitolo Jallow. In un senso o nell'altro oggi si scriverà la parola fine sulla telenovela relativa al futuro dell'attaccante gambiano. L'impressione è che la Lazio acquisterà il cartellino del numero 10 granata per lasciarlo comunque in prestito all'ombra dell'Arechi. Sponda biancoceleste potrebbero arrivare André Anderson e Adekanye. Per il primo sarebbe un ritorno in granata. Per Adekanye sarà fondamentale l'opera di convincimento di Lotito. Respinte, per il momento, le avances dell'Entella e del Livorno su Giannetti.

