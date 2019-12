Con Giannetti acciaccato (nelle prossime ore arriverà la conferma della sua convocazione), con Maistro squalificato e con Cicerelli influenzato (anche per lui stesso iter dell’attaccante), Gian Piero Ventura sta pensando seriamente di affidarsi a Jallow e Firenze per la sfida di domenica sera contro il Crotone. Il gambiano dovrebbe affiancare in avanti il bosniaco Djuric, l’ex di turno invece potrebbe ritrovare finalmente un posto a centrocampo e quindi la maglia da titolare dopo quasi due mesi dalla trasferta di Venezia. Da quel momento, infatti, una lunga convalescenza e appena 11’ minuti disputati a Cremona, ma a quanto pare oggi l’infortunio sembra essere stato messo definitivamente alle spalle. Per Firenze, comunque, c’è da fare i conti con il ballottaggio con Dizczek (che spera nell’esordio dal primo minuto) e con Kiyine che potrebbe essere confermato al centro se Cicerelli non dovesse essere recuperato. Intanto la Salernitana ha comunicato il termine del silenzio stampa, con Ventura che sabato mattina tornerà a parlare alla vigilia della gara con il Crotone. © RIPRODUZIONE RISERVATA