Un exploit per il rilancio. Un successo per lo sprint a 270' dal giro di boa. Una vittoria per battere nuovamente bandiera corsara in trasferta. La Salernitana sarà di scena oggi pomeriggio al Castellani di Empoli scortata da quasi 300 tifosi e Ventura vara una squadra sperimentale per provare a dare una spallata al suo ex pupillo Muzzi. In molti potrebbero definire il match di questo pomeriggio un incontro tra le deluse della stagione. In primis per l'Empoli. Ma anche per la Salernitana, dopo la partenza a razzo e le dichiarazioni di Lotito. In tanti concordano che la gara del Castellani potrebbe rappresentare la svolta in un senso o nell'altro per una delle due squadre che attualmente ristagnano nella pancia della classifica. Padroni di casa in piena emergenza difensiva con una sola vittoria nelle ultime 10 partite. Granata reduci da cinque sconfitte di fila in trasferta, ma rinfrancati dal successo in zona Cesarini di domenica scorsa con il Crotone all'Arechi. Un solo punto divide in classifica le due compagini. Il trainer granata conferma il 3-5-2 camaleontico in cui si registreranno novità in difesa e, soprattutto, a centrocampo.





«Vorrei una Salernitana che faccia un passo avanti rispetto alla partita col Crotone ha dichiarato ieri il tecnico prima di partire alla volta di Empoli Ho visto segnali di grande voglia e disponibilità da parte dei ragazzi condizionati, però, da errori evitabili». Una pausa e aggiunge. «Eliminare quelle distrazioni sarebbe un notevolissimo passo in avanti». Ventura dovrà fare a meno in difesa del polacco Jaroszynski per squalifica (al suo posto Pinto), ma recupera Maistro a centrocampo che ha scontato il turno di forzato riposo e si candida per una maglia da titolare al posto del capitano Di Tacchio. La Salernitana, come l'Empoli del resto, incassa gol con una costanza preoccupante ed è su questo che ha lavorato il tecnico in settimana (prima convocazione in granata per l'esperto Heurtaux, reduce da un lungo infortunio). «Prima non prendevamo gol e non ne facevamo ammette Ventura ora qualcuno lo facciamo, però continuiamo a subirne. Un po' di equilibrio non guasterebbe. Abbiamo preso gol su palla da fermo nell'ultimo periodo: c'è un problema di attenzione. Ho avuto la pazienza di andarmi a rivedere tutte le reti subite dalla prima di campionato: più del 75% si sono verificate su palle regalate da noi. Questo non deve accadere, dobbiamo acquisire un pizzico di tranquillità in più. Se eravamo bravi a non subire prima, ora non è che siamo scarsi: dobbiamo semplicemente riprendere l'attenzione».



Per farlo, l'ex ct proverà ad alzare il baricentro della squadra, rimpinguando il centrocampo di fosforo e sostanza. In cabina di regia conferma per il talentuoso under 21 polacco Dziczek con Akpa Akpro e probabilmente Maistro (in ballottaggio con Di Tacchio) ai suoi fianchi. Sugli esterni, invece, Lombardi è inamovibile sulla destra mente Kiyine torna a presidiare l'out mancino dopo l'iniziale panchina di domenica scorsa. «Dziczek è nettamente migliorato in questi tre mesi e ha ancora ampi margini di crescita. Mi aspetto migliori ancora e non faccia passi indietro. Kiyine, per il forzato riposo, ha trovato il passo. Nel complesso ho visto una buona settimana di Maistro, Gondo, Djuric: tutti insomma hanno lavorato bene». Scontate le conferme del tandem offensivo composto da Gondo e Djuric. «Quella contro la formazione toscana è una partita delicata e se non la centriamo si riaprono nuovamente certi discorsi: alla città vogliamo dire quanto ci teniamo a questa gara». Infine la chiosa, inevitabile, sul mercato. «Il vero campionato comincia a gennaiofebbraio. Voglio dire che da quel momento in poi i punti iniziano a valere di più. Sarebbe straordinariamente positivo se, dopo mille vicissitudini, avessimo una rosa a disposizione con conoscenze e consapevolezza dei propri mezzi per quel periodo. E se a gennaio arriva qualcuno a darci mano si ritroverebbe in un gruppo già oliato per ritagliarsi uno spazio. Stiamo lavorando in questa direzione».

