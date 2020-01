Gian Piero Ventura non aspetta regali per il suo compleanno, 72 candeline domani. Se la sensazione dovesse essere confortata dai fatti, al netto del difensore Aya - granata in pectore ma squalificato alla ripresa - l'allenatore della Salernitana farebbe di necessità virtù, determinato ad affidarsi alla voglia di riscatto e di risalita della vecchia guardia. Ieri, peró, in occasione dell'amichevole in famiglia organizzata allo stadio Arechi, c'era bisogno di completare due formazioni ovviando ad alcune defezioni. Perciò il tecnico ligure ha attinto a piene mani al settore giovanile e ha chiesto quattro prestiti alla formazione Primavera: i difensori Novella e Gambardella, i centrocampisti Vignes e Guida. In vista della trasferta Pescara, in attesa dei sussulti di mercato, Ventura dispone di diciassette giocatori di movimento, se sarà recuperato Pinto che ieri era assente per febbre. Kalombo ha bussato più tardi all'uscio dell'impianto sportivo dov'era in corso la sgambatura in famiglia, a porte blindate: si è allenato al Mary Rosy, è in lista di sbarco, ha qualche richiesta in Serie C, lo vuole l'Avellino. Non c'era neppure il centrocampista Marco Firenze: filtra che la mezzala abbia avvertito un lieve fastidio muscolare ma l'Ascoli, il Frosinone (con insistenza) e l'Entella si sono fatte vive e la valigia non è stata ancora disfatta.

LE SCELTE

Nel frattempo in campo Ventura ha fatto prove generali. Heurtaux potrebbe essere una delle due novità, il 19 gennaio, allo stadio Adriatico di Pescara. L'altra sarà Maistro mezzala, al posto dello squalificato Kiyine. Dopo l'allenamento, avvicinato da alcuni papà a caccia di un selfie per i propri figlioletti, Heurtaux ha mostrato fiducia, ottimismo. Occhio, però, all'ipotesi Cicerelli. Ieri Ventura lo ha provato nell'inedita veste di laterale difensivo, nel tentativo di creare una catena destra di maggiore spinta, insieme a Lombardi. Una scelta del genere sarebbe propedeutica ad un cambio di modulo ma oggi è solo una ipotesi di lavoro. Tutto ruota intorno alla condizione fisica e atletica di Heurtaux. Dopo tre partite di rodaggio giocate con la Primavera, ormai ci siamo, è arrivato il suo turno. È pronto al debutto e il calendario propone anche un curioso gioco di coincidenze: il giocatore francese tornerà in campo ad un anno esatto dalla sua ultima partita, disputata in Turchia. Era il 19 gennaio 2019 e Galatasaray-Ankaragucu finì 6-0. Heurtaux giocó 29' e Ventura sta valutando di utilizzarlo nel terzetto difensivo, come centrale di destra, nella posizione che preferisce. L'ultima gara da 90', giocata in Italia, risale invece al 5 maggio 2018. Milan-Verona finì 4-1. In quella partita conclusa con la vittoria dei rossoneri con largo punteggio, nel Verona giocava anche Alessio Cerci, maglia numero 10. Adesso Cerci è lontano, distante, si presenterà al collegio arbitrale che dovrà decidere sulla riduzione del 25% del suo stipendio, come richiesto dalla Salernitana. Ieri non era presente allo stadio, fuori dai radar granata.

LO SCHEMA

Pienamente inserito, invece, il centrocampista polacco Dziczek, al quale Ventura chiede di giocare svelto, senza indugiare. Sarà ancora fulcro del centrocampo, in considerazione della squalifica di Francesco Di Tacchio. Dziczek ha ricevuto compiti da regista, ai suoi fianchi hanno giocato nelle prove Akpa Akpro e Maistro. Sulle fasce, Ventura ha liberato Lombardi a destra e ha chiesto equilibrio a Lopez sulla sinistra. La coppia d'attacco composta inizialmente da Djuric e Gondo, a seguire Jallow in coppia con Djuric. In difesa gli uomini sono contati. Ventura deve scegliere tra Migliorini e Billong ma, a giudicare dall'esito delle prime prove, l'ex Avellino è largamente favorito. Migliorini, infatti, è stato subito schierato alla guida del terzetto dei papabili titolari. Jaroszynski è certo di una maglia. Billong, che avrebbe potuto scalzare l'ex Juve Stabia, al momento parte un passo indietro nelle gerarchie. Oggi la squadra riposerà: un giorno di relax in famiglia dopo il ritiro a Paestum, ripresa domani. In contemporanea, comincerà la prevendita dei biglietti per la trasferta di Pescara. Costo 15 euro, non è richiesta la tessera del tifoso.

