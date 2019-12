Lamin Jallow è stato multato dalla Salernitana e ha chiesto scusa ai tifosi attraverso 1'48 di video pubblicato dal sito ufficiale del club. Restano il gesto della sera precedente e la sanzione: la Salernitana non gli ha fatto sconti, perché c'è un regolamento interno e l'attaccante l'ha disatteso. Il calciatore, che poi ha chiarito, ha perso il controllo durante e dopo la sfida casalinga al Crotone, ha zittito i tifosi dei Distinti e ha gesticolato verso gli ultras. «Posa la maglia, via dalla Salernitana», gli hanno urlato. Il club granata non lo farà: l'ipotesi dell'allontanamento dalla rosa è scongiurata perché Jallow, che ha comunque sbagliato modi e tempi, sarebbe stato in precedenza oggetto di insulti (isolati) a sfondo razzista.





Un'altra storia sarà poi gennaio, che dista tre partite e sarà mese di mercato. La Salernitana chiude le porte al trasferimento, il procuratore no. L'agente Sorrentino non generalizza ma punta l'indice verso chi avrebbe offeso il calciatore: «Un tifoso che paga il biglietto, mischiato in mezzo ad altre persone perbene, non è autorizzato a dire di tutto a un calciatore. Jallow ha reagito così perché si vede che aveva le palle girate e non è riuscito a sopportare di tutto. Che sport è? Che onore è? Se ce l'hanno con la società, non devono mettere in mezzo i ragazzi. Un tifoso allo stadio deve fare il tifoso. Se invece vogliono fare trenta contro uno, allora è un'altra cosa e non è il calcio nel quale ci riconosciamo. A caldo non ho parlato con Jallow, l'ho fatto dopo. Se la prendono con un ragazzo che sta facendo di tutto per giocare nella Salernitana, che si dovrebbe operare al ginocchio e invece non si ferma, stringe i denti per giocare. Se adesso siamo costretti a considerare l'ipotesi mercato per motivi non tecnici ma ambientali, visto che deve posare la maglia, è sufficiente che ce lo dica la Salernitana con la quale abbiamo ottimi rapporti, non c'è problema. Jallow lo vogliono tutti: c'è la fila in Serie B. Contestavano anche Donnarumma che poi è diventato capocannoniere in Serie B. Jallow voleva scendere dal pullman e chiarire ma non gliel'hanno concesso».



Il permesso è arrivato ieri sera e Jallow ha offerto la propria versione attraverso il sito della Salernitana. A mani giunte, a mo' di preghiera, ha chiesto scusa - più volte - ai tifosi e alla città. Ecco le sue parole: «Ho chiesto alla società di poter fare questa intervista per chiarire cosa è successo durante la partita. Una persona ha insultato me e la mia famiglia per tutta la partita, ero nervoso, ma non credo che sia un vero tifoso della Salernitana perché i tifosi della Salernitana amano la loro squadra e i giocatori. Mi sono sentito offeso e per questo a fine partita ho fatto quel brutto gesto ma non era rivolto alla curva e ai tifosi, io li amo e loro amano me. L'arbitro mi aveva chiesto se volevo che sospendesse la partita ma ho preferito andare avanti perché vincere era troppo importante. Mi ha risposto che qualora mi fossi sentito offeso, avrei dovuto comunicarglielo. Penso che anche una sola persona potrebbe rovinare tutto, ma fa parte del calcio. Per questo mi sono innervosito ma il mio gesto non era rivolto alla curva. Chiedo scusa di nuovo per il mio gesto, non succederà mai più, voglio dare il massimo in questa stagione anche perché la mia famiglia vive a Salerno, sono davvero dispiaciuto e voglio chiedere scusa a chiunque. Grazie, vi voglio bene».



La Procura Federale era presente, ha preso nota, verbalizzerà. Attendono notizie il giudice sportivo e anche la Questura di Salerno che ha seguito tutto in diretta attraverso le telecamere del Gruppo Operativo per la Sicurezza e ha acquisito le immagini. Il nodo è tutto qui: dipende dalla genesi, dalla ricostruzione dei fatti e dal modo in cui verranno posti in rapporto di causa-effetto. Il passaggio è delicato e l'avvocato della Salernitana Gian Michele Gentile non esclude alcuno scenario, neppure i provvedimenti amministrativi che adotta il Questore e nei quali i calciatori granata Montervino e Ginestra, durante la gestione Lotito-Mezzaroma, si sono già imbattuti: «Ogni fattispecie è diversa, dipende da ciò che è stato scritto - dice Gentile -. Se c'è stata una parola isolata oppure un coro oppure un buu, ai comportamenti degli incivili si risponde in modo civile. Se, però, le persone si rendono protagoniste di azioni e comportamenti tali da mettere a rischio l'ordine pubblico, a quel punto il discorso diventa diverso, si sposta su altri binari, bisogna capire perché è accaduto, non c'entra più il rapporto del calciatore con la società che fa la società e lo multa per violazione del regolamento interno. Aspettiamo, è inutile affrettare discorsi e ipotesi».

