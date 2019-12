La Salernitana gioca su più fronti. La trasferta di domani a La Spezia, il caso Cerci che potrebbe finire in tribunale, il mercato imminente e un paio di nomi sul taccuino di Fabiani. Domani l'ultima gara del girone di andata; a strettissimo giro, invece, potrebbe materializzarsi un vero e proprio braccio di ferro tra il club granata e Alessio Cerci con la vicenda che rischia di finire davanti al Collegio Arbitrale.



Partiamo dalla fine. Il club di Lotito e Mezzaroma non ha gradito il post di Alessio Cerci su Instagram in cui l'attaccante pubblicava (il 19 dicembre scorso) il referto medico della lesione muscolare che aveva subito, giustificando così la sua assenza dai campi di gioco. Il diggì Fabiani ieri l'altro aveva detto a chiare lettere che la Salernitana avrebbe preso seri provvedimenti nei confronti del giocatore. Detto, fatto. Il club granata sta valutando l'ipotesi di rivolgersi al Collegio Arbitrale di Lega B. Al momento sono due le strade prese in considerazione dall'Ippocampo: una multa salatissima al giocatore (ipotesi più probabile) oppure addirittura la richiesta di rescissione contrattuale per giusta causa. Considerando che il ricorrente ha dieci giorni di tempo dal presunto inadempimento del tesserato i tempi sono strettissimi. «La rescissione contrattuale per giusta causa è un aspetto che stiamo valutando ha confermato ieri sera l'avvocato Gian Michele Gentile, legale di fiducia del club granata Cerci ha sbagliato: deve prendere consapevolezza delle proprie azioni, ha fatto una cosa che riteniamo grave». Una pausa e aggiunge: «Adesso bisogna capire quanto sia grave e se, in base alla portata del gesto, adire al Collegio Arbitrale proponendo la risoluzione oppure irrogargli una multa. Nel caso della multa, tocca al calciatore presentarsi al Collegio chiedendo l'annullamento. Nel caso della richiesta di annullamento abbiamo dieci giorni di tempo, da quando è stata pubblicata la diagnosi sui social, per ricorrere al Collegio Arbitrale Lega B». Numeri alla mano, dunque, la Salernitana avrebbe di tempo fino a domani per la richiesta di rescissione (da quel momento passerebbero due mesi al massimo per il verdetto). Altrimenti Cerci se la «caverebbe» con una multa salatissima (esattamente come capitato a Jallow dopo il tumultuoso finale di gara con il Crotone). In tal caso la proposta della sanzione pecuniaria non potrebbe essere superiore a un massimo del 25% del dodicesimo del compenso annuo lordo dell'attaccante. Comunque cifre importanti. Al netto delle decisioni del club, comunque, è chiaro che il rapporto tra la Salernitana e Cerci si sia incrinato definitivamente. Facile immaginare che questo sia solo il prologo a un divorzio imminente. Che si materializzerà quasi certamente in occasione della campagna di riparazione di gennaio. Staremo a vedere.

IL MERCATO

Intanto, il diesse sta lavorando sotto traccia per portare alla corte di Ventura i rinforzi che possono essere utili alla causa granata. Al momento sono due gli obiettivi cerchiati in rosso dal management. Un difensore e un attaccante (forse due). Il primo potrebbe essere Cristian Dell'Orco ('94) di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Lecce. La Salernitana lo aveva già cercato in estate, ma il giovane e polivalente difensore (può agire sia come esterno, sia al centro del pacchetto arretrato) preferì rimanere in massima serie. Complice un infortunio al polpaccio sinistro però, Dell'Orco è rimasto prima fermo ai box e poi ha trovato pochissimo spazio in terra salentina. In attacco, invece, Ventura ha chiesto espressamente André Anderson ('99) dalla Lazio. Per il funambolico giocatore sudamericano si tratterebbe di un ritorno in granata. Una pista percorribile, considerando che alla corte di Inzaghi, Anderson ha raccolto appena 10' nelle sedici partite di campionato disputate dai biancocelesti (contro l'Udinese il primo dicembre scorso).

LA TRASFERTA

Domani, intanto, la Salernitana sarà di scena al Picco di La Spezia. La squadra è partita già ieri per la trasferta in Liguria, spezzando il viaggio e fermandosi a Coverciano dove oggi sosterrà la seduta di rifinitura. Non sono neppure partiti con il gruppo i difensori Pinto e Migliorini e gli attaccanti Giannetti e Jallow. Quest'ultimo spera di smaltire i sintomi influenzali per raggiungere in serata la squadra nel ritiro di Lerici. Contro lo Spezia, probabile la conferma quasi in toto dell'undici che ha asfaltato il Pordenone.

