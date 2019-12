Avvolto nel silenzio stampa indetto dalla società subito dopo il pari interno con l’Ascoli, Gian Piero Ventura quest’oggi è tornato a parlare per pochi istanti nel corso del convegno sulla gestione delle società sportive andato in scena all’Università degli Studi di Salerno. Il tecnico dei granata, però, si è soffermato sulla Salernitana soltanto per pochi secondi per rispondere alla domanda di un tifoso: “Nulla avviene per caso, ma attraverso la programmazione, la capacità di anticipare le situazioni e attraverso il lavoro”. Dopodiché prima di salutare tutti visto che: “La squadra mi aspetta e in questo periodo devo dedicargli un po' di tempo”, Ventura si è soffermato sul lavoro che può fare qualsiasi club cadetto per tentare di conquistare il salto di categoria: “Nel calcio moderno per andare in Serie A ci sono solo due modi: o grandi investimenti economici per poter acquistare giocatori importanti, o un grande lavoro di programmazione che vuol dire prendere dei giovani interessanti, farli crescere e costruire così una squadra che nel tempo diventerà competitiva”. © RIPRODUZIONE RISERVATA