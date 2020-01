Inizio bagnato, fortunato e... meritato. La partenza della Salernitana nel 2020 è di quelle che danno fiducia all'ambiente, con in testa i 750 sostenitori accorsi all'Adriatico. Nello stesso tempo, anche a non illuderli. «Forse, e sottolineo forse, il campionato è iniziato - sussurra un soddisfatto Ventura - Se contro il Cosenza confermeremo l'approccio e la prestazione di Pescara, ancor prima del risultato, che nel calcio può venire o no, saremo sulla buona strada. Ma dobbiamo confermarci: dopo il successo sul Pordenone mi sarei aspettato di tutto, tranne che l'approccio di La Spezia. La vittoria è frutto di una prestazione impregnata di umiltà, disponibilità e conoscenze, tre componenti che fanno ben sperare, niente di più».

L'ANALISI

Il trainer analizza nei dettagli l'1-2 esterno. «Se crei ripetutamente palle gol fuori casa, peraltro su azioni pulite e non casuali, per forza devi averci infilato una buona prestazione. La vittoria è stata meritata per quanto fatto. Nel finale abbiamo un po' rischiato, perché c'era un po' di ansia da prestazione e la squadra non era abituata a gestire questi momenti. La vittoria ha più valore perché ottenuta nonostante le molte defezioni. Eppure abbiamo fatto la partita dal primo minuto, cambiando anche atteggiamento tattico con lucidità e raziocinio», la lunga riflessione di Ventura. Già durante la sosta aveva ripetutamente provato la difesa a quattro, nel chiuso degli allenamenti. Ieri, ha dato frutti importanti e sorpreso la compagine di Zauri. «La scelta del cambio modulo è stata fatta in funzione degli avversari - spiega l'allenatore -. La mia squadra ha incamerato concetti e nozioni importanti in soli dieci giorni; se l'avessi proposto tre mesi fa, avrei ottenuto solo confusione. Man mano che andavamo avanti con il lavoro, ho capito che la cosa era fattibile, con lo stupore dei ragazzi. Forse avrebbe avuto un senso giocare così anche a La Spezia, ma il gruppo non era pronto e aveva avuto poco tempo per prepararsi». Mattatore dell'incontro, Milan Djuric ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, se si pensa alle gerarchie di luglio scorso a San Gregorio Magno. «Venerdì era quasi certa la sua indisponibilità, faccio i complimenti allo staff medico che è stato bravissimo e lo stesso vale per lui, si è autogratificato perché voleva esserci a tutti i costi - afferma Ventura - Tutta la squadra ci ha messo la disponibilità giusta, dedichiamo la vittoria ai tanti che sono venuti a sostenerci da Salerno, perché ci hanno dato credibilità: il messaggio che mando a loro non è venite numerosi allo stadio, non ci penso minimamente; dico però di credere nel lavoro che stiamo facendo, perché a fine anno ci si potrà ritrovare con qualcosa di importante».

IL MERCATO

Ancora undici giorni di calciomercato, la società silenzia il tecnico. «Parla solo il direttore fino al 31 gennaio di questo argomento - dice Ventura - Posso solo ribadire che non dobbiamo prendere giocatori tanto per farlo, ma solo se aiuteranno a migliorarci. Le partenze? Abbiamo tanti ragazzi richiesti in A, ce li teniamo stretti. E poi, avete visto Kalombo? Adesso l'Avellino dovrà pagare, se lo vuole. Quanto a Firenze (ieri neppure convocato, nda), credo sia una scelta più sua che nostra: ha rallentato e ne prendiamo atto, quando lo fai è perché vuoi andar via. Firenze ha delle qualità che restano fini a se stesse se non hai ambizioni e determinazione». Il procuratore dell'ex centrocampista del Crotone è al lavoro per cercare una squadra al suo assistito. Partiranno anche Kalombo (destinato al prestito in Irpinia) e Odjer, con la Sambenedettese in pole position: i marchigiani potrebbero ingaggiare a titolo definitivo il ghanese, che ha firmato un rinnovo coi granata mai depositato. Forse, proprio per questo. In C, i club possono avere infatti soltanto sei prestiti a stagione e i rossoblù hanno già sforato. In uscita anche Morrone, mentre la situazione Jallow sarà affrontata nel corso dei prossimi giorni: non è da escludere una permanenza del gambiano con intrecci con la Lazio, che potrebbe prelevarlo e lasciarlo in prestito fino a giugno, come fatto un anno fa con Casasola.

