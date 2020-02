Ventura vara una formazione a trazione anteriore contro il Chievo, mentre i tifosi granata si compattano sotto un unico striscione Salerno. Domani sera, nel posticipo della quinta di ritorno, il tecnico della Salernitana intende giocarsela a viso aperto contro la sua (ultima) ex squadra. Non solo la difesa a 4, insomma. Nelle prove generali di ieri pomeriggio al Mary Rosy, si è registrato anche un accenno al 4-2-4 che da sempre è stato uno dei moduli preferiti da Mister libidine. Al tempo. Complici alcuni risultati (negativi) di una parte delle altre formazioni di vertice (Crotone e Pordenone), la Salernitana ha la possibilità di rimanere incollata alle zone nobili della graduatoria in attesa del match di oggi pomeriggio tra Frosinone e Perugia allo Stirpe.

LA TATTICA

Contro i clivensi, il trainer granata sembra seriamente intenzionato a riproporre una difesa con quattro elementi, così come già fatto nella vittoriosa trasferta dell'Adriatico di Pescara di un mese fa. Non solo. Nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio, l'ex Ct della nazionale italiana si è spinto oltre. Da un lato ha confermato l'intenzione di voler concedere un turno di riposo a Cristiano Lombardi (che ha tirato la carretta e necessita di tirare un po' il fiato). Dall'altro ha varato una formazione altamente sperimentale con un valzer di pedine in tutti i reparti del campo. Basti pensare che nel pacchetto arretrato sono stati provati uno tra Karo e Cicerelli sulla destra (con il cipriota favorito ndA), Migliorini e Jaroszynski al centro e udite-udite Sofian Kiyine dalla parte opposta. Il marocchino, ex di turno come pure Jaroszynski e Jallow, è stato provato per il secondo giorno di fila (venerdì si era alternato con il nuovo arrivato Felipe Curcio) nell'inedita posizione di terzino sinistro. Karo bloccato a destra e Kiyine con licenza di offendere sull'out mancino. Non è finita. Akpa Akpro e Dziczek sono stati piazzati davanti alla difesa con compiti di centromediani metodisti. Sulle fasce dell'inedito (ma anche molto camaleontico) reparto offensivo, invece, Maistro e Gondo, rispettivamente a destra e a sinistra, con Djuric e Giannetti in mezzo. Fin qui le prove, gli esperimenti, le idee, le suggestioni di Ventura che ha tenuto a rapporto la squadra davanti alla lavagnetta per parlare di pregi e difetti della squadra e dell'avversario di turno. Proprio lo schieramento tattico del Chievo (che solitamente gioca con il 4-3-1-2) potrebbe avere indotto il trainer granata a cambiare spartito nella sua orchestra. Non è escluso, però, che il nuovo modulo immaginato dall'allenatore della Salernitana per la sfida di domani sera al Bentegodi possa essere molto duttile. Numeri e nomi alla mano, infatti, la squadra potrebbe anche facilmente cambiare pelle, a seconda delle posizioni in campo degli stessi interpreti. Basterebbe riportare Kiyine e Maistro in mediana ad esempio che la squadra si ritroverebbe a giocare con un altrettanto inedito 3-4-3. Ma le variazioni sul tema potrebbero essere molteplici. Staremo a vedere.

LA PREPARAZIONE

La squadra stamani (10.30), intanto, sosterrà la seduta di rifinitura al Mary Rosy prima di spiccare il volo alla volta di Verona dove rimarrà in ritiro pre-gara, in attesa del monday night. Domani mattina è previsto un leggero risveglio muscolare. Al Bentegodi la Salernitana sarà scortata da una grossa fetta di supporter granata. Saranno circa 500 nella città di Giulietta. Molti arriveranno da Salerno. Altrettanti dai tanti club sparsi al nord Italia. Tutti si riuniranno per la prima volta sotto un unico striscione Salerno. L'iniziativa è stata annunciata via social da molte delle sigle storiche della tifoseria ultras. A dire il vero, il progetto di un unico striscione da esporre lontano dall'Arechi era in cantiere da tempo nel mondo degli ultras granata. Da domani sera dovrebbe essere una realtà per tutte le trasferte del campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA