Amichevole in famiglia allo stadio Arechi (porte chiuse) di domenica mattina per la Salernitana che tornerà a lavoro martedì mattina al Mary Rosy per continuare a preparare la trasferta di Pescara. Per la prima gara del nuovo anno Ventura dovrà fare i conti con le pesanti assenze per squalifica di Karo, Di Tacchio e Kiyine, defezioni che imporranno quindi il tecnico dei granata a cambiare e non poco il suo undici iniziale. Nel test di quest'oggi, finito 3-1 per la squadra A con reti di Jallow, Lombardi, Cicerelli e Billong per gli sconfitti, sono stati provati Heurtaux e Pinto in difesa (in vantaggio il francese), Maistro a centrocampo al fianco di Dziczek che sarà confermato in cabina di regia, mentre in attacco sembra aver recuperato terreno Lamin Jallow pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo cinque panchine consecutive.