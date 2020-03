«Quando l'emergenza sarà rientrata, dovremo fare l'impossibile per chiudere i tornei sul campo. Per me i verdetti che contano sono quelli emessi dal terreno di gioco. Per il Benevento mi pare che il campo, giudice insindacabile, si sia già abbondantemente espresso. Manca qualche punto per l'aritmetica, ma non cambia la sostanza». Nel giorno in cui l'Uefa si è dovuta arrendere all'evidenza della crisi ed è stata costretta a far slittare al 2021 l'Europeo, il vice-presidente Figc e numero uno della Lnd Cosimo Sibilia è perentorio. I campionati vanno terminati («se dovessimo riuscirci entro il 30 giugno sarebbe un miracolo, perché vorrebbe dire che questo incubo ce lo saremo lasciati alle spalle molto prima»), ma «la salute va messa al di sopra di ogni altra cosa» come ha dimostrato la Lega Nazionale Dilettanti nei giorni in cui la diffusione del coronavirus in Italia veniva ancora sottovalutata. «Non abbiamo rincorso gli eventi, bensì li abbiamo anticipati. Siamo stati i primi - spiega Sibilia - a sospendere le attività dal 23 febbraio, cancellando oltre 2mila partite in Lombardia e parte del Veneto per le categorie inferiori e 4 gironi della D». Una scelta provvidenziale, un gesto quasi eroico se si considera che il virus, come sostengono ora gli esperti, in quelle zone era in circolazione già da diversi giorni. Certo non può essere fatta una stima esatta, ma questa precauzione è servita ad evitare la moltiplicazione dei contagi. «Adesso è necessario portare avanti le indicazioni delle autorità competenti in attesa che la situazione migliori - sottolinea il presidente della Lnd - e ognuno è chiamato a fare la propria parte. Poi quando la diffusione del Covid-19 sarà solo un brutto ricordo, bisogna riprendere a giocare a calcio. Pensate che solo la federazione dilettantistica che rappresento, ogni anno organizza dalle 550mila alle 600mila partite. In D annoveriamo club blasonati, grandi piazze (Palermo, Messina, Foggia, Taranto, Brindisi, Grosseto, Lucca, Prato, Mantova, Forlì, Campobasso, Chieti, Sassari, Latina, ndr) e piccoli borghi. A costo di scendere in campo ogni tre giorni, occorre fare in modo di ricominciare e concludere la stagione agonistica. In sport americani come Nba ed hockey due gare alla settimana sono la regola, non vedo perché da noi non possa essere applicata in via del tutto eccezionale. Quando c'è un imprevisto, di solito ci si adatta. Ed è quel che faremo, se necessario andando anche oltre la deadline del 30 giugno».

I NODI

Contratti, sponsor, diritti tv, assicurazioni hanno scadenza proprio in quella data. Sarà necessaria una proroga. «Per noi della Lnd c'è anche la questione under che non va trascurata, perché dal primo luglio in linea teorica c'è lo scatto di un anno per il loro inquadramento. Ma un modo per completare la stagione lo troveremo, a tutti i livelli. È la soluzione migliore - incalza il vice di Gravina - ci permetterebbe di evitare strumentalizzazioni di qualsiasi tipo, interpretazioni della normativa, ricorsi e altri inutili strascichi. Quando a parlare è il campo, non c'è altra voce che tenga».

I GIALLOROSSI

Sibilia è un pragmatico, preferisce i fatti. Come quando dal palco, alla festa dei 90 anni del Benevento (Vigorito ieri ha festeggiato i 14 anni di presidenza), si impegnò a riportare nel Sannio una nazionale italiana. L'8 novembre al «Ciro Vigorito» è arrivata l'Italia femminile (6-0 alla Georgia nelle qualificazioni europee), il 31 marzo è prevista Italia-Svezia Under 21 (match del girone per ottenere il pass per l'Europeo), rinviata, si spera, senza che venga cambiata la sede. «Con Vigorito c'è grande stima e forte di amicizia, mi invita spesso allo stadio. L'ultima volta - rivela Sibilia - ci sono stato con lo Spezia. Mi ritiene una sorta di amuleto, dato che ero presente anche a Benevento-Frosinone del 13 maggio 2017 (Ceravolo al 93' impedì ciociari la promozione diretta e sancì la disputa dei playoff per la A, ndr). Il Benevento sta facendo un campionato che va al di là dell'immaginabile e in prospettiva è il club più penalizzato dalla pausa forzata. I numeri dicono che in questi giorni avrebbe già potuto festeggiare la promozione. Io sono sempre per il merito, e mi sento di affermare che qualunque cosa accada, il Benevento quel diritto l'ha acquisito sul campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA