Calciomercato Benevento, news oggi: arriva La Gumina dalla Sampdoria

Il Benevento ha fatto la sua scelta per il rinforzo in attacco. Il vascello giallorosso avrebbe virato con decisione verso il porto di Genova con destinazione Sampdoria per fare acquisti e tornare nel Sannio con un La Gumina in più in organico. È proprio l'attaccante nativo di Palermo, di proprietà del club blucerchiato ma nello scorso torneo in prestito al Como, la scelta operata dal diesse Foggia per il dopo Lapadula. Dovrebbe essere, quindi, La Gumina, successivamente all'ok che dovrà giungere dalle visite mediche, il vice Forte nell'organico giallorosso a disposizione di Caserta, dopo che il sodalizio sannita ha ceduto Moncini in prestito alla Spal e ha lasciato partire in modo definitivo il giovane Di Serio, con destinazione Perugia.

Antonino La Gumina è un classe 96 che il 6 marzo scorso ha compiuto 26 anni. È nel pieno della sua maturità calcistica, ma con ancora tanto da dimostrare e proverà a farlo in giallorosso, colori con cui, sperano in tanti, possa esplodere definitivamente e mantenere le promesse giovanili. La Gumina, infatti, ha alle spalle un passato da «enfant prodige». Ad appena 19 anni, nel 2015, ha esordito in serie A con la maglia del Palermo. Nell'anno successivo, con la formazione Primavera dei rosanero ha realizzato una valanga di gol ed ha anche giocato un torneo di Viareggio da assoluto protagonista, vincendo il titolo di capocannoniere e quello di «Golden boy» della manifestazione, nonostante la sconfitta in finale del Palermo per mano della Juve. Nell'estate del 2016, il club siciliano lo ha spedito in prestito alla Ternana in B, per poi tornare nelle fila dei rosanero, nel frattempo retrocessi in cadetteria. La serie B 2017/18 ha messo in grande spolvero La Gumina, che in 29 presenze ha realizza 11 gol tra campionato e playoff. Tanto da fare dell'attaccante palermitano un pezzo pregiatissimo del mercato estivo del 2019, durante il quale l'Empoli, neo promosso in A, se lo è aggiudicato sborsando nove milioni di euro al Palermo. Ma La Gumina si è inceppato e non ha mantenuto le promesse né ad Empoli né alla Sampdoria, a cui è passato nel gennaio 2020 per circa sei milioni di euro. In tre campionati, l'attaccante siciliano ha realizzato 2 gol in serie A e 4 in B con l'Empoli, mentre non è riuscito a centrare il bersaglio nella quindicina di gettoni maturati in blucerchiato in un torneo e mezzo di serie A. Lo scorso anno, quindi, La Gumina è tornato tra i cadetti in prestito al Como con cui in 34 presenze ha messo a segno 9 gol. Qualche settimana fa l'attaccante sembrava in procinto di tornare al Palermo, ma la richiesta di oltre due milioni della Sampdoria ha gelato la trattativa. Il Benevento si è inserito con profitto nelle trame di mercato e sta per mettere a segno il colpo. Dovrebbe essere ufficializzata una acquisizione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi del giocatore e di squadra, comunque per una cifra complessiva che andrebbe ad aggirarsi sui due milioni di euro, che la Samp intende realizzare dalla cessione e che il Benevento potrebbe avere da investire successivamente all'introito della cessione di Gianluca Lapadula.

L'acquisizione di La Gumina sostanzialmente andrà a colmare la partenza certa dell'italo-peruviano. Il Cagliari ha ceduto Joao Pedro in Turchia ed ha liberato sia il posto che il budget per il centravanti richiesto da Liverani, ma i sardi non vogliono farsi trovare impreparati da sorprese sgradite e si guardano anche intorno, così come anche la Cremonese continua a tenere gli occhi vigili su Lapadula, destinato a salutare il Sannio ad ore con la destinazione in Sardegna che resta in cima alle probabilità.

Intanto, un altro ex giallorosso ha trovato squadra. Bright Gyamfi non è soltanto un ex ma è un beneventano acquisito per aver messo su famiglia nel capoluogo. Dopo che la sua seconda esperienza nel Benevento è giunta alla conclusione alla luce della scadenza del contratto, il difensore si è accasato sino al 2024 al Potenza, già casa del diesse Varrà, ex collaboratore di Foggia, il quale ha pure portato in Basilicata il giovane Rillo e l'ex Del Pinto.

Alle 18, intanto, i giallorossi torneranno in campo in una amichevole contro il Cosenza del fresco ex Brignola, che è pure un gustoso antipasto a Cascia di quel che sarà la prima giornata di campionato il 14 agosto al «Vigorito».