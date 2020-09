Una partenza tutto sommato soft, poi un novembre infuocato, con la pubblicazione dei calendari la Juve Stabia ritrova il calore della serie C e si appresta, dal prossimo 27 settembre ad un torneo che, al momento, con la squadra da completare, appare una grande incognita, ma anche con la voglia, dichiarata dalla società, di essere come sempre protagonista. La prima al Menti contro il Monopoli, i gialloblù saranno ospiti alla quinta giornata dell’Avellino del grande ex, Piero Braglia, e di Salvatore Di Somma. Dopo il derby alla sesta con la Cavese, è un novembre tutto da vivere. Il primo a Bari contro la corazzata del campionato, quindi il mercoledì successivo a Castellammare col Palermo, ed infine il derby del Liguori con la Turris (che manca ormai da decenni). A fine mese, ancora una sfida con una corregionale, con la Paganese, mentre l’ultima gara dell’anno, sarà al Menti contro la Casertana. Finale di stagione a Terni il 25 aprile 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA