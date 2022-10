Cannavaro: «Dimissioni respinte Non credo nel ritiro però ci andiamo»

La sconfitta di Como aveva portato al «ribaltone» sulla panchina giallorossa. Due punti in appena quattro gare, infatti, avevano spinto Fabio Cannavaro a chiudere l'esperienza. «Ho comunicato alla società e alla squadra le mie dimissioni ha svelato il tecnico a fine partita -. Era un atto dovuto nei confronti di una società e di una dirigenza che si comportano bene con me. Il club mi ha risposto che non le accetta». Nei prossimi giorni il dialogo tra le parti continuerà per capire a fondo cosa non va in questo Benevento. L'altra medicina per ricompattare l'ambiente sarà il ritiro fino al match casalingo di sabato col Pisa. «Non credo nel ritiro ma ci andiamo. È un ritrovarsi, sono atti dovuti nei confronti di chi ci permette di fare questo lavoro, che è fantastico. Lo abbiamo deciso insieme alla società», ha precisato Cannavaro.



Oltre al secondo ko di fila, la trasferta in riva al lago ha lasciato in eredità ancora gli infortuni. Ciano e Vokic entrano in una infermeria affollata già da sette calciatori. Preoccupano soprattutto le condizioni dell'ex Frosinone, uscito dopo appena quindici minuti in seguito a uno scontro di gioco con Ioannou, facendo spazio a Koutsoupias: «Penso che Ciano abbia un problema al ginocchio e non muscolare. È stato vittima di uno scontro di gioco. Dobbiamo cercare di recuperare qualcuno il prima possibile. Vokic già si trascinava da tre mesi un problema». La questione infortuni sarà oggetto di una riflessione accurata da parte della proprietà. Nel post partita sono arrivate anche le dimissioni del responsabile medico Enrico D'Andrea che, a differenza di quelle di Cannavaro, non sono state però respinte dal club. Tornando al campo, Cannavaro ha definito la gara penalizzante soprattutto nel risultato: «Abbiamo commesso errori che, al di là di chi scende in campo, ci condizionano parecchio ed è un peccato perché anche andiamo a casa con zero punti, senza però essere mai stati messi sotto. Credo ancora che la squadra possa rialzarsi. Non mi interessa degli infortunati, devo lavorare su ciò che ho senza cercare alibi. Se non sono riuscito a far capire la differenza tra giocare a calcio e vincere le partite, vuol dire che le responsabilità sono mie e ci metto la faccia». A suo avviso «nella ripresa abbiamo dimostrato che non si tratta di condizione fisica. Non siamo riusciti a ribaltarla dopo che abbiamo preso subito gol. Quando ci sono questi momenti la prima cosa da fare è essere semplici. Ho cercato di farlo capire ma facciamo fatica».

Il macroscopico errore di Leverbe al 4' ha permesso ai padroni di casa di passare in vantaggio. A nulla è servito al difensore francese segnare il gol dell'1-1, come confermato dal tecnico giallorosso: «Dispiace per l'errore, gli ha condizionato la partita. Era in confusione e l'ho dovuto togliere. L'ho messo centrale perché pensavo potesse correre di meno e non come braccetto a destra. Penso che un difensore debba essere sempre concentrato. Questo status facciamo fatica a mantenerlo per tutta la gara». L'allenatore ha anche ammesso di non aspettarsi queste difficoltà «ma ci sono e vanno superate - ha sottolineato -, tutti insieme con il lavoro e con l'attenzione. Dobbiamo rispettare la nostra società e i nostri tifosi che ci supportano e ai quali non riusciamo a dare la soddisfazione che meritano. Non voglio dare alibi ai calciatori ma solo insieme possiamo uscire fuori da questo momento difficile».



A fine match ha parlato anche il tecnico del Como, Moreno Longo: «È una vittoria che vale tanto. Avevamo necessità di acquisire fiducia e consapevolezza. Sapevamo di affrontare un Benevento con una classifica deficitaria, ma si tratta pur sempre di una squadra competitiva, con elementi di grande livello. Non era scontato portare a casa questi tre punti. Sapevamo che il Benevento avrebbe tirato fuori l'orgoglio per rimetterla in piedi».