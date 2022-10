Cannavaro: «L'errore del Benevento è stato arretrare, ma sono ottimista»

Fabio Cannavaro vede il bicchiere mezzo pieno. Il trainer ha pregustato il sapore della prima vittoria sulla panchina giallorossa, sfumata a sei minuti dalla fine, ma prova a mettere da parte l'amarezza per guardare oltre. «Rispetto a domenica scorsa, i ragazzi mi sono piaciuti per spirito e atteggiamento. Abbiamo provato a vincere, dobbiamo migliorare perché il cammino è lungo e difficile ha dichiarato al termine del match di Bolzano - Vogliamo crescere ancora e siamo sulla buona strada. Ho visto la squadra senza ansia e paura, i ragazzi hanno giocato tra le linee, in verticale, si sono divertiti facendo possesso palla, cercando spazi alle spalle dei difensori. Sono riusciti anche a soffrire, abbiamo purtroppo subito la stanchezza negli ultimi venti minuti e questo è un aspetto su cui lavorare. Nel primo tempo ho visto una squadra che ragionava e andava a prendere gli avversari nella metà campo avversaria. Hanno fatto quello che gli ho chiesto con e senza palla. Dobbiamo, certamente, crescere dal punto di vista tattico. Oggi ci muovevamo in funzione dell'uomo, abbiamo preso tutte le seconde palle, sapevamo quando salire e scendere. Abbiamo fatto ciò che avevamo preparato».



L'allenatore analizza anche la prestazione, individuando il punto di svolta (in negativo) del match: «Abbiamo faticato quando è uscito Simy, dovevamo andare in avanti e non arretrare. Sapevamo che loro avrebbero giocato lungo e sulle seconde palle. Non dovevamo farli arrivare in area, perché avremmo avuto problemi. È subentrata la paura di vincere, la stanchezza e quindi non abbiamo portato il risultato a casa. Avevo La Gumina ma non potevo rischiarlo, Farias si è adattato come prima punta. Ho chiesto di allungare i due difensori centrali perché seguivano a uomo Farias, Ciano e Tello dovevano quindi stare più stretti per creare situazioni di gioco ai centrocampisti e ai braccetti di difesa. L'errore è stato arretrare e dare campo all'avversario».



Acampora e Simy fuori a partita in corso per problemi fisici con l'infermeria che continua a riempirsi. «Gli infortuni sono un problema, ma io devo tirare fuori il meglio da tutti. Entrambe le sostituzioni sono state per infortuni. Bruciando due cambi così, diventa difficile riorganizzare la squadra ha ammesso l'allenatore - Spero, in un mese, di vedere il Benevento che vorrei, gli infortuni però allungano inevitabilmente i tempi. Non devono essere un alibi, bensì uno stimolo per chi subentra».

Nel post partita ha parlato anche il difensore francese Maxime Leverbe che si è soffermato sulla prestazione della squadra: «Sul gol preso siamo stati disattenti. Nella prima frazione abbiamo giocato bene, nel secondo tempo il Sudtirol ha reagito. Sono dispiaciuto per la vittoria mancata. Rispetto alla partita con l'Ascoli abbiamo tenuto molto di più palla in avanti e a giocare palla a terra. Queste tre settimane con mister Cannavaro ci sono servite per lavorare bene. Dobbiamo continuare ad ascoltare i suoi consigli, vuole che teniamo palla e ci muoviamo tutti insieme. Stiamo crescendo gradualmente».

Gioia a metà per Christian Pastina. Il difensore ha trovato il primo gol con la strega che non è però servito per portare a casa i tre punti: «Sono molto contento per il gol, il lavoro ripaga sempre. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, purtroppo nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Se continuiamo così i risultati arriveranno perché siamo una grande squadra. I tifosi devono sostenerci. Sul gol subito ci siamo letteralmente addormentati».