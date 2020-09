Ancora un dietrofront. Prima si, poi no, ora nuovamente si. E così Leonardo Capezzi può finalmente definirsi un nuovo calciatore della Salernitana. Nelle prossime ore, infatti, il centrocampista ormai ex Sampdoria firmerà un contratto triennale con il club granata e tornerà così in Campania dopo il non felice girone di ritorno disputato nella scorsa stagione. Ma le qualità non mancano, ed ecco perchè Castori proverà a far diventare Capezzi il vero perno del suo centrocampo.



Sempre per il reparto mediano, ma in questa circostanza si tratta di corsie laterali, la Salernitana sta provando a chiudere con la Roma l'operazione Mirko Antonucci. L'esterno destro offensivo classe 1999, che spesso però ha giocato a piede invertito, ha esordito in Serie A nel 2017-18 mostrando interessanti qualità, poi la stagione seguente vive l'esperienza a Pescara e nell'ultima quella poco felice in Portogallo con il Victoria Setubal. Ora chissà che non sia arrivata la volta della Salernitana. Ultimo aggiornamento: 10:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA