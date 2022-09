Caserta: «A Venezia lotta su ogni palla complicato scegliere i titolari»

In laguna per affermare la continuità. Ancora troppo presto per cominciare a capire se il progetto è stato ricalibrato nella maniera giusta. Serve tempo, ma il calcio giocato incombe. Fabio Caserta al «Penzo» ripropone il vecchio Benevento con il nuovo modulo, ma alcuni interpreti saranno diversi rispetto all'ultima uscita, quella vittoriosa contro il Frosinone di sei giorni fa. Innanzitutto mancherà Mattia Viviani, il faro della manovra che ne avrà per un mese, e i due calciatori di ruolo che i giallorossi hanno ingaggiato come alternative, ovvero Kubica e Schiattarella, non sono ancora pronti per scendere in campo dall'inizio. Per questo il tecnico calabrese in quella posizione sarà costretto ad adattare Acampora in un ruolo che ha già ricoperto lo scorso anno. Rimarrà scoperta pure la mezzala sinistra, dove è testa a testa tra Koutsoupias e Tello con il colombiano leggermente favorito. C'è poi Letizia con una botta alla spalla che è regolarmente convocato ma potrebbe non essere utile rischiarlo. Al suo posto in tal caso, Caserta si affiderebbe a Riccardo Improta.



«Sarà una partita difficile contro una squadra forte - spiega Caserta, in conferenza insieme al direttore sportivo Foggia - e noi dovremo stare molto concentrati, sarà lotta su ogni palla. Il fatto che dal mercato siano arrivati i necessari rinforzi non rappresenta un carico supplementare di responsabilità, perché la avverto dal primo giorno in cui mi sono seduto su questa panchina. Io sono convinto che i nuovi arrivati saranno da stimolo per chi c'era già, con l'aumento del livello di competizione nessuno avrà più il posto garantito e potremo togliere grandi soddisfazioni, sarà più difficile scegliere».



«Gli obiettivi? - gli fa eco Foggia - Quelli li decide il campo, noi siamo in corsa per un campionato dignitoso e col trascorrere dei giorni scopriremo questa parola cosa può significare. Abbiamo operato sul mercato tenendo conto di diverse esigenze, abbiamo portato a casa calciatori funzionali con un occhio al bilancio e abbiamo incassato qualcosa il che non fa mai male». Dopo la rifinitura di ieri mattina, la squadra ha pranzato in città e poi si è diretta verso Napoli dove è salita sul volo Ryanair decollato con 40 minuti di ritardo da Capodichino. L'atterraggio a Venezia alle 19.20. Da lì trasferimento in battello sull'isola di Sant'Elena presso l'hotel «Murano NH Collection». «È doveroso ringraziate i calciatori che sono andati via - sottolinea Caserta - per quello che hanno dato e perché si sono dimostrati professionisti fino in fondo. Ora a noi tocca solo lavorare provando a raccogliere i frutti sul campo. Questa squadra può sistemarsi con diversi sistemi di gioco, e pure con il 3-4-1-2 all'occorrenza con Ciano dietro le due punte. Farias? Gli ho preferito Ciano contro il Frosinone per una questione di motivazioni, credevo nel gol dell'ex. Il brasiliano se la giocherà alla pari con gli altri perché ha doti tecniche superiori alla media».

«Barba ha manifestato volontà di andar via - precisa Foggia - ma questo poteva avvenire solo a determinate condizioni. Alla fine del mercato si è chiuso un cerchio e siamo riusciti ad accontentarlo senza rimetterci e soprattutto sostituendolo nella maniera adeguata. Il ragazzo ha sempre dato il massimo per questa squadra, ci sono percorsi che iniziano e terminano, dispiace che si sia chiusa in questo modo anche con i tifosi. È stato un finale di mercato concentrato nell'ultima settimana e onestamente con un po' più di calma si poteva fare ancora meglio, ma di certo non possiamo che essere soddisfatti. Ci siamo pure ritrovati tra le mani offerte importanti per alcuni elementi. I giovani? Se sei bravo giochi, c'è poco da fare. Noi li selezioniamo, poi decide l'allenatore. Sta a loro dimostrare quello che valgono e conquistarsi il posto».

Al seguito della squadra ci saranno all'incirca 150 tifosi. «Non deve mai mancare l'atteggiamento e l'intensità - conclude Caserta». E proprio oggi, con gli stessi ingredienti che hanno permesso di battere il Frosinone, il Benevento va a caccia del secondo successo di fila e del primo acuto stagionale in trasferta.