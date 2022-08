Caserta dopo il 2-1 sul Frosinone: «Reazione Benevento, sempre così»

Dopo una lunga attesa, finalmente, è tornato il sorriso pieno in casa giallorossa. Il Benevento, alla terza giornata, contro il Frosinone ha trovato la prima vittoria di stagione tra amichevoli (con squadre seniores professionistiche), Coppa Italia e campionato. Un'assenza dal successo che ha pesato oltremodo sull'intero ambiente che, adesso, può guardare con rinnovato entusiasmo al futuro. Proprio come mister Caserta passato dalla graticola ad una condizione decisamente più comoda. «Quello che avevo chiesto alla squadra era un atteggiamento propositivo ha specificato il tecnico -. Conosciamo le nostre lacune e abbiamo provato a migliorarci. Però chiarisco che, a mio avviso, non è il sistema a cambiare una squadra. Anche dopo una bella vittoria siamo consapevoli che c'è tanto ancora da lavorare, soprattutto nella fase offensiva. Ma è normale, perché sono solo due settimane che giochiamo in questo modo. C'è tantissimo da lavorare per far stare i due attaccanti più vicini».



Caserta è quindi passato ad analizzare gli elementi positivi. «Mi piace evidenziare che siamo stati bravi a scegliere il modo giusto per costruire la manovra, visto che non si poteva partire dal basso e abbiamo giocato bene sulle seconde palle ha specificato il tecnico giallorosso -. Sono contento perché la vittoria è giunta contro una squadra forte e sapevamo quanto ci teneva anche la tifoseria. Adesso mi interessa pensare al solo al lavoro. Non sono innamorato dei sistemi di gioco e stiamo pensando di giocare con il 3-5-2 perché devo dare equilibrio e mettere i giocatori nella migliore condizione per esprimersi e adesso sono contento così. Vorrei sempre vedere la mia squadra come l'ho vista con il Frosinone. Voglio vederla soffrire e capace di giocare, anche sbagliando ma con un atteggiamento propositivo. Sappiamo quello che vogliamo e quello che vogliono tifosi e società e credo che con questo atteggiamento possiamo arrivare lontani».



Poi l'allenatore dei sanniti fa un'analisi del periodo negativo: «Guardandomi indietro, avevo messo in preventivo qualche difficoltà per il tipo di preparazione che abbiamo fatto. Adesso il nuovo sistema di gioco aiuta qualcuno e forse penalizza qualche altro, ma spetterà a me mettere tutti in condizione di far bene. Ora, mettiamo da parte questa bella a vittoria e pensiamo già alla prossima gara ed al lavoro da fare. Mi godo pure l'elemento positivo più importante, oltre i tre punti, emerso: la capacità di reagire dopo le difficoltà. Penso al rigore sbagliato o al pareggio del Frosinone. Questo aspetto mi rincuora per il futuro». C'è stata anche una parentesi di Caserta sul mercato: «Con la società abbiamo parlato e probabilmente qualcosa in avanti potrà ancora arrivare e poi vedremo gli ultimi giorni cosa può succedere. Non è mai facile allenare con il mercato aperto, ma ho fiducia nella società e nel suo operato». Per chiudere con i giusti meriti attribuiti al match winner. «Forte è il nostro rigorista e solo chi non li calcia non li sbaglia ha precisato Caserta -. Come tutti gli attaccanti vive per il gol e si innervosisce se non segna, ma lui ha qualità umane e tecniche molto alte e può darci una grande mano».



Se Forte ha siglato una doppietta al compagno di reparto La Gumina è mancata la gioia del gol, realizzato ma annullato per fuorigioco. «Tra la sostituzione e il gol annullato, sicuramente mi sono arrabbiato per entrambe ma più con Tello per il suo tocco ha precisato l'attaccante palermitano -. Adesso mi ha promesso che mi farà un assist. Con Forte mi trovo abbastanza bene e sembra che ci giochi da tanto tempo. Io mi adatto a tutto ma come preferisco avere una spalla al mio fianco. In questo modulo mi sento a mio agio. Dopo questo inizio travagliato, stiamo dando un bel segnale di gruppo e se giochiamo così possiamo toglierci tante belle soddisfazioni. Sono stato accolto bene e sono contento di ritrovarmi in questo gruppo con il quale possiamo fare davvero belle cose».

Amarezza sulla sponda ciociara. «C'è stato un avversario di grande valore ha sottolineato Grosso -, abbiamo giocato bene, con aggressività ma non è bastato. Meritavamo il vantaggio ma non ci siamo riusciti. Siamo andati sotto, ma ci siamo rimessi in carreggiata, poi di nuovo in svantaggio avremmo meritato il pareggio sfumato per svariati motivi. Purtroppo siamo stati danneggiati da più di qualche episodio arbitrale e con grande fatica non ne voglio parlare. Abbiamo concesso poco ma usciamo a mani vuote dal campo».