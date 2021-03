Cittadella-Salernitana 0-0: è l'ottavo pari nelle ultime 11 giornate

Ancora un pareggio (ottavo nelle ultime undici giornate), ancora un clean sheet (sesto consecutivo). E così la Salernitana si accontenta di un buon punto sul campo del Cittadella. Ma tempo dodici minuti e, dopo i tentativi sballati di Casasola e Djuric, il punteggio potrebbe già sbloccarsi, ma la fortuna non assiste Bogdan che di testa colpisce la traversa sull'angolo di Jaroszynski. Passano altri 60 secondi e ci prova poi Gondo sul cross di Casasola. Ma ancora una volta niente da fare. In pratica il leitmotiv di un primo tempo sostanzialmente equilibrato, un po' meglio la Salernitana, e durante il quale il Cittadella fa fatica nella metà campo offensiva. Comincia però la ripresa e lo scenario è completamente diverso. Tra il 50’ e il 52’ i granata riescono in più di una circostanza a salvarsi: prima Belec in tuffo mette in angolo il pericoloso diagonale di Gargiulo, poi dall’azione nata dal corner la difesa ci mette una pezza con qualche affanno, infine Proia dal limite dell’area spedisce sul fondo una potenziale occasione.

Superato indenne il momento più difficile della serata, al 56’ la Salernitana ha una nuova grande chance ma Djuric clamorosamente non inquadra neppure lo specchio della porta dopo il regalo offerto dalla retroguardia di casa. La stanchezza, complice le gare ravvicinate, inizia farsi sentire con il passare dei minuti, e così Castori prova a dare energie nuove alla squadra ma tolto qualche sprazzo di André Anderson la vera scossa per il forcing finale non arriva. Anzi è il Cittadella a sfiorare la vittoria. Fa tutto o quasi Proia. All’83’ il centrocampista taglia lateralmente in area di rigore ma spara alto, un minuto dopo invece Bogdan ci mette un piede per evitare guai peggiori sulla ripartenza dei veneti ma per poco non rischia una clamorosa autorete, mentre all’93’ potrebbe arrivare la beffa per la Salernitana ma la conclusione del solito Proia va a sbattere sul palo. Finisce 0-0.

