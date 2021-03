Cittadella-Salernitana, Castori: «Dobbiamo fare la nostra partita»

La delusione per il pari interno con il Cosenza, probabilmente, non è ancora svanita via, ma la Salernitana ha l'obbligo di guardare avanti e pensare al turno infrasettimanale di domani quando scenderà in campo al Tombolato contro il Cittadella: «Domani affrontiamo un avversario difficile che ha grande qualità e con molti giocatori che giocano insieme da diversi anni. Il Cittadella dà molto ritmo al suo gioco e dovremo farci trovare pronti, dobbiamo fare la nostra partita con la giusta determinazione per ottenere un risultato positivo - ha detto Fabrizio Castori alla vigilia della sfida tramite una nota stampa del club granata - La squadra sta bene ma il calendario con tante gare ravvicinate obbliga ad una gestione accurata delle energie fisiche e mentali. Le partite assumono sempre più importanza e ciò deve essere una motivazione in più per fare bene».

Per la gara di domani (ore 19:00) non sono stati convocati Aya e Sy.

Ultimo aggiornamento: 17:26

