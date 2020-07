Del domani non c’è certezza. E’ quanto si apprendere in casa Juve Stabia dopo una mattinata a dir poco calda. Dapprima la decisione della dirigenza di far partire la squadra in ritiro a Camigliatello, sulla Sila, poi il dietrofront ad ora di pranzo. Allenamenti a Castellammare, ma a questo punto, in un tam tam di voci che si susseguono da ore, anche la posizione di Caserta, che in caso di ritiro sarebbe stato certo della conferma in vista della sfida di Cosenza, torna in bilico. La piazza ne chiede la testa, indicandolo come primo responsabile della debacle che, le chance di guadagnare almeno i playout sono davvero appese ad un lumicino, rischia di condurre nuovamente la Juve Stabia in serie C dopo un anno appena di cadetteria ed un girone di andata, prima del lockdown, chiuso addirittura ai margini dei play-off. Un pomeriggio altrettanto caldo, dunque, attende il club stabiese. Nelle prossime ore potrebbe accadere davvero tutto, ed il suo contrario… © RIPRODUZIONE RISERVATA