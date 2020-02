Si conferma la “zona Juve Stabia”, con i gialloblù che per bene sei volte quest’anno risolvono la gara negli istanti finali. Questa volta a capitolare è il Crotone, giunto al Menti da seconda forza del campionato, centrando tre punti decisivi nella lotta salvezza, che consentono ai gialloblù di Fabio Caserta di tenere a debita distanza il Venezia, costretto sul pari dall’Entella, e di assestarsi a trentadue punti in classifica nonostante un avvio di campionato tutto da dimenticare. A gelare i calabresi è il più classico dei gol dell’ex, di Bright Addae, che di testa, al 90’, costringe alla resta l’undici di Giovanni Stroppa al termine di una delle gare più belle dell’anno al Romeo Menti. Dopo il pari di Ascoli, la Juve Stabia era alla ricerca di un risultato importante con la classifica troppo corta per essere sereni, partendo così subito con il piede sull’acceleratore. Quattordici minuti e Forte si conferma bomber d’eccellenza in campionato, colpo di tacco sull’angolo di Calò e gialloblù subito avanti. Il Crotone mostra i muscoli, e trova prima il pareggio con Armenteros, e poi addirittura il vantaggio, al 35’, con Benali. Alla Juve Stabia basta un minuto appena per ristabilire i conti. Netto il fallo su Mallamo al limite, chirurgica la rasoiata di Calò che fa 2-2. Nella ripresa tanto Crotone, i calabresi si vedono annullare anche un gol di Mazzotta per fuorigioco, ma nel finale pagano dazio con il colpo di testa di Addae, allo scadere, su angolo del solito Calò. “Proprio ieri a fine allenamento – rivela il centrocampista – avevo provato qualche calcio da fermo, segnando una punizione proprio da una posizione simile a quella del pari… Siamo contentissimi, siamo riusciti a centrare un successo importantissimo, che ci dà fiducia, e spero davvero che possano essere punti pesanti per la salvezza”. © RIPRODUZIONE RISERVATA