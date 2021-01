Nonostante le sconfitte contro Brescia prima e Monza dopo e il primo posto in classifica lasciato a favore dell'Empoli, prossimo avversario in campionato, Fabrizio Castori ha comunque convinto tutti. Il tecnico della Salernitana, infatti, si è aggiudicato il contest del mese di dicembre di Serie B, è lui quindi il miglior tecnico dell'ultimo mese del 2020 secondi i tifosi d'italia. L'allenatore granata grazie ai voti ricevuti ha battuto la concorrenza di Venturato del Cittadella, di Nesta del Frosinone, di Brocchi del Monza, di D’Angelo del Pisa e di Dionisi dell'Empoli che domenica sera si ritroverà nuovamente di fronte, ma questa volta in una sfida decisamente più importante.

