Coppa Italia, Benevento subito fuori: perde 3-2 contro il Genoa

Il Genoa si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblù superano al 'Ferraris' per 3-2 il Benevento grazie alla doppietta di Gudmundsson al 35' e al 45' e al gol di Coda su rigore al 64'. Di Glik al 48' del primo tempo e Karic al 96' le reti dei sanniti. Il Genoa affronterà ai sedicesimi la Spal.

Una sfida dominata dal Genoa molto più di quanto racconti il risultato che ai sedicesimi di Coppa Italia affronterà la Spal. Per i padroni di casa doppietta di Gudmundsson, due assist di Coda, al quale risponde nel recupero della prima frazione Glik di testa sugli sviluppi di un angolo. Poi nella ripresa terzo gol dello stesso Coda su rigore assegnato dal Var per un fallo di Viviani su Sabelli. Per il Genoa nel primo tempo anche due traverse colpite: una da Coda e una da Portanova. La squadra di Caserta ha retto all'assalto rossoblù sino al 35' quando Coda ha servito sul secondo palo il passaggio perfetto per il vantaggio siglato da Gudmundsson. E al 45' una ripartenza ha permesso a Coda di lanciare ancora Gudmundsson bravo a scartare il portiere e battere a rete. In pieno recupero Glik sorprende tutti inserendosi di testa su un corner da destra e battendo a rete.

Nel secondo tempo ritmi più blandi e Benevento pericoloso con Forte ma al 19' un fallo di Viviani su Sabelli al limite viene segnalato in area dal Var e dal dischetto Coda spiazza Paleari. Il Genoa controlla ma all'ultimo di recupero Karic regala un sussulto agli ospiti segnando da fuori area.