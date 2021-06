Coppa Italia, la Salernitana debutterà nei 32esimi di finale

La Lega Serie A ha approvato e ufficializzato quest'oggi il nuovo format della Coppa Italia stagione 2021-22 (che sarà valido fino al 2024), con la Salernitana di Fabrizio Castori che, essendo posizionata tra la nona e la ventiquattresima posizione del ranking, farà il suo debutto allo stadio Arechi in occasione dei trentaduesimi di finale (gara secca).

Alla manifestazione tricolore prenderanno parte 44 squadre e non più 77 come accaduto fino alla scorsa stagione: le venti società di Serie A, le venti di Serie B e quattro di Lega Pro. Tutti i turni saranno disputati in gara unica, fatta eccezione per le semifinali che si disputeranno in gare di andata e ritorno.