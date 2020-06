Un Fondo Salva Calcio per un ammontare di 21 milioni e 700 mila euro in favore delle categorie inferiori alla Serie A. L'iniziativa è stata decisa dal Comitato di presidenza della Figc e attende la sua approvazione al prossimo consiglio federale dell'8 giugno. Su proposta del presidente Gabriele Gravina, l'organo amministrativo della Federcalcio vara un intervento di aiuti in favore dei club, calciatori e tecnici di Serie B, C, Dilettanti e calcio femminile.



«Un'iniziativa che non ha precedenti – dice Gravina - una grande assunzione di responsabilità che la Figc prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa». Il piano è in parallelo la Figc sta pianificando in tutti i suoi dettagli la ripartenza del calcio professionistico.