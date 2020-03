La Juve Stabia tira un sospiro di sollievo, dopo alcune ore in cui si era temuto contagio Coronavirus per alcuni familiari del tecnico Fabio Caserta. Giunti in ospedale con febbre e tosse, avevano sostenuto gli esami del caso, e nel pomeriggio di oggi l'esito è stato ufficializzato dall'Asl Na 3 Sud. La società ha voluto rasserenare i tanti tifosi da sempre legati alla figura di Caserta, cosiderato da tutti un concittadino dopo gli otto lunghi anni tra campo e panchina nel club stabiese, in apprensione per l'esito del tampone: «In merito alle erronee e precipitose informazioni circolate in queste ore in relazione a un possibile caso di contagio da Coronavirus per un familiare del nostro allenatore Fabio Caserta, la S.S. Juve Stabia dichiara che si è trattato di una semplice influenza, come dimostrato anche dal tampone effettuato, che ha riportato esito negativo. Non risulta dunque nessun caso di contagio relativo al mister, né tantomeno ai suoi congiunti. La S.S. Juve Stabia aveva predisposto, già nei giorni scorsi, in forma preventiva, tutte le misure previste dal ministero della Salute per scongiurare ogni pericolo di contagio sia per i propri tesserati che per i propri dipendenti». © RIPRODUZIONE RISERVATA