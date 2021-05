Il Cosenza resta bloccato a Napoli: lite in stazione con il capotreno

Sono stati momenti di grande tensione quelli vissuti alla stazione centrale di Napoli nel primo pomeriggio, quando il Cosenza Calcio è rimasto bloccato senza ripartire alla volta di Firenze.

La squadra allenata da Occhiuzzi è attesa in giornata a Empoli per scendere in campo domani nel turno infrasettimanale di serie B. Secondo le ricostruzioni, però, un dirigente della squadra calabrese si sarebbe abbassato la mascherina e avrebbe litigato col capotreno che gli ha poi intimato di scendere. A quel punto l’allenatore ha detto che sarebbe scesa tutta la squadra e il campionato di B si sarebbe fermato. Alla fine il treno delle 14 e 40 è partito con più di 30 minuti di ritardo.