Coulibaly alla Salernitana, è fatta: Castori riabbraccia il centrocampista

Rieccolo. Da quest'oggi è iniziata (quasi) ufficialmente l'avventura 2.0 di Mamadou Coulibaly con la Salernitana, il centrocampista scuola Udinese è infatti già arrivato a Cascia nel pomeriggio di quest'oggi ma manca ancora il comunicato del club granata che annunci a tutti gli effetti il ritorno del centrocampista senegalese con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nuovo rinforzo, dunque, per il reparto mediano che potrebbe comunque cambiare ulteriormente forma nei prossimi giorni (da piazzare Schiavone), ma intanto il diesse Fabiani èl a lavoro principalmente per regalare a Castori due attaccanti di spessore per la Serie A.

Il sogno Simy resta vivo, ma allo stesso tempo decisamente complicato.