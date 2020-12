Paura per Etrit Berisha, portiere ex Lazio e Atalanta ora alla Spal in Serie B. L'estremo difensore del club ferrarese è stato trovato infatti positivo al coronavirus lo scorso venerdì 27 novembre, ed è ora stato ricoverato in ospedale: Berisha, si legge in una nota della Spal, «è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell'Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici». L'ex portiere della Lazio è uno dei pochi casi di ricovero tra gli atleti, che nella maggior parte dei casi sono risultati asintomatici o con sintomi lievi.

Leggi anche > Romero salva Gasperini con il Midtjylland: all'Atalanta ora basta un pari

Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA