Crisi Benevento, si ferma Tello rebus recuperi di Acampora e Simy

Si allunga la lista degli infortunati per il Benevento. Finisce in infermeria anche Andres Tello, che si è fatto male durante la partita con la Ternana in uno slancio di generosità per rimediare a una accelerazione del neo entrato Masciangelo con palla consegnata agli avversari. La risonanza ha evidenziato un edema al bicipite femorale della coscia destra e adesso dovrà essere valutato bene dallo staff medico. Ma a questo punto, non riuscirà a essere arruolabile nella trasferta di Como. Cannavaro, dunque, perde pure quello che, insieme a Schiattarella, è stato il migliore in campo contro i rossoverdi, il giocatore forse messo meglio sul piano atletico. Continua pertanto a piovere sul bagnato in casa giallorossa, con il tecnico che oggi alla ripresa si augura almeno di ritrovare Acampora e Simy.



Niente da fare per gli altri, da Kubica a El Kaouakibi, passando per Glik e Veseli, che non hanno alcuna speranza per il prossimo match. Per il polacco occorrono almeno un altro paio di settimane, per gli altri molto più tempo e bisognerà aspettare a dopo la prossima sosta per capire quando saranno in grado di tornare ad allenarsi. Per esempio, Veseli indossa ancora il tutore, il che vuol dire che il recupero procede in maniera abbastanza lenta rispetto al mese che si immaginava inizialmente. Discorso a parte merita Viviani, che continua a lamentare fastidi nonostante pare sia clinicamente guarito. Nel suo caso Cannavaro nella conferenza pre-gara ha parlato di ricaduta, ma poi ha anche aggiunto che è impaurito, come se avesse il timore di farsi male di nuovo. «Stiamo valutando se farlo rientrare la prossima settimana», che sarebbe quella corrente, salvo poi rispondere ad una specifica domanda nel post-gara sul rientro dell'ex Brescia e Chievo con un eloquente «non lo so».

Con una situazione che non accenna a migliorare, i risultati che non arrivano e una squadra sotto terra sul piano mentale, al Pallone d'Oro non resta che rimboccarsi le maniche e provare a raddrizzare le cose impartendo i suoi dogmi tattici a quel che resta di un gruppo che si è sfaldato a causa dei problemi fisici. Ripartire dalle cose buone, quelle viste nel primo tempo, provando a correggere gli errori commessi soprattutto sui calci piazzati, con movimenti errati e consegne non rispettate nel posizionamento, ma pure lavorare sulla psiche di alcuni che si lasciano andare a clamorose amnesie, come Leverbe in un paio di circostanze, in particolare sull'occasione regalata a Partipilo e sventata da Paleari nel primo tempo e con quella improbabile veronica da cui è scaturito il 2-2. C'è tanto da fare e poco tempo a disposizione per Cannavaro, che non viene aiutato dalla precaria situazione di classifica, e, come se non bastasse, è costretto a fare i conti con una delusione palpabile nell'ambiente. La squadra è sofferente di testa prima ancora che fisicamente. E pensare che 7/11 tra quelli che hanno preso parte al ritiro a Cascia era in campo dall'inizio contro La Ternana, mentre Leverbe e La Gumina hanno svolto per intero il romitaggio con la Samp. Come spiegare un calo così drastico dopo i primi 45'? Non può trattarsi unicamente di un fatto atletico. Dietro ci sono anche le fragilità di una squadra che aveva assorbito quasi completamente timori e ansie della precedente gestione tecnica, e anche una capacità di reazione alle avversità, la cosiddetta resilienza, da ritrovare. Il Benevento non è in grado di fare tesoro delle situazioni di difficoltà e tirarsene fuori rispondendo al meglio, ma si abbatte al primo evento negativo e finisce in balìa delle onde. Sarà una settimana particolarmente complessa sul piano della gestione risorse per Cannavaro, che culminerà con la gara esterna di Como contro la peggior difesa del torneo cadetto (19 gol subiti in 9 gare) detenuta da una formazione che in classifica è avanti solo al Perugia (proprio contro gli umbri i lariani hanno colto l'unico successo del loro campionato).



Sono intanto già in vendita i tagliandi per il settore ospiti dello stadio «Giuseppe Sinigaglia». I biglietti, al costo di 18 euro ciascuno esclusi diritti, possono essere acquistati, fino alle 19 di venerdì 21, sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket.