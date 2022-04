De Laurentiis festeggia anche il Bari: «Bravo Luigi e complimenti ai tifosi»

Quattro anni dopo l'ultima volta, il Bari dei De Laurentiis torna in Serie B. I pugliesi hanno conquistato oggi la Promozione vincendo il campionato di Serie C con il successo sul campo del Latina (1-0) e certificando il primo posto in classifica. A festeggiare ci ha pensato anche Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, che ha subito fatto i complimenti al figlio Luigi, numero uno dei baresi: «Grande lavoro a Bari! Complimenti a mio figlio Luigi, Presidente, allo staff e alla squadra per questa promozione in serie B. Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico» le parole del patron su Twitter.

