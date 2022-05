Il campionato di Serie B 2021/2022 torna in campo per le semifinali di andata dei playoff promozione, per definire le due squadre che si giocheranno la promozione in Serie A. Stasera di fronte allo stadio Ciro Vigorito il Benevento di Fabio Caserta e il Pisa di Luca D’Angelo. La sfida di ritorno, a campi invertiti, è prevista sabato 21 maggio alle 18.

Il Benevento si è qualificato per la semifinale espugnando per 1-0 il campo dell’Ascoli venerdì scorso, unica strada possibile per i sanniti che, nella stagione regolare, avevano chiuso al settimo posto. Il match dello stadio Del Duca si è deciso di fatto nel primo tempo, grazie alla rete siglata da Lapadula al minuto 38 sul cross effettuato dalla sinistra da Masciangelo. Dal canto suo il Pisa è arrivato direttamente a questo turno dei playoff, dopo aver ultimato al terzo posto la classifica nella stagione regolare con 67 punti (gli stessi del Monza ma avendo gli scontri diretti a favore). I toscani, per la verità, hanno sognato a lungo la promozione diretta in Serie A, restando anche per diverse giornate al comando della graduatoria. Poi una fase di calo, anche comprensibile, con Lecce e Cremonese che alla fine sono state le più continue. Il terzo posto è stato agguantato dai ragazzi di Luca D’Angelo nell’ultimo turno, grazie al successo per 2-1 sul campo del Frosinone e al contemporaneo ko del Monza sul campo del Perugia.

Segui Benevento-Pisa in diretta

Benevento-Pisa, formazioni ufficiali

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Masciangelo; Calò, Acampora, Tello, Improta, Insigne, Lapadula. All. Caserta

Pisa (4-3-1-2): Nicolas, Levebre, Marin, Lucca, Touré, nagy, Sibilli, Birindelli, Beruatto, De Vitis, Puscas. All. D'Angelo

Arbitro: Prontera di Bologna

Dove vedere Benevento-Pisa in tv e streaming

La sfida tra Benevento e Pisa verrà raccontata in diretta testuale su ilmessaggero.it Inoltre il match sarà trasmesso in tv da Dazn attraverso l'apposita app oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Il match sarà visibie anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).