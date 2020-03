La sconfitta di Udine col Pordenone, la zona play-out distante appena due punti (ma l’Ascoli ha ben due turni da recuperare), le polemiche in società dopo la contestazione all’amministratore Vincenzo D’Elia e la presa di posizione di Franco Manniello ed il comunicato del presidente Langella che avrebbe dovuto ribadire la propria idea sulla vicenda. Per far fronte ad una situazione di particolare tensione, in un momento topico del campionato, la società si chiude a riccio e vara il silenzio stampa: “Si rende noto che, con decorrenza immediata, è stato disposto il silenzio stampa, fino a data da destinarsi”. Un rigo appena per cercare di ritrovare la serenità e riprendere quel cammino interrotto nelle ultime settimane dopo un finale di 2019 ed un avvio di 2020 tutto da incorniciare. Domenica al Menti arriva lo Spezia, una delle squadra più in forma del momento, con Caserta che, complici le squalifiche di Mallamo, Germoni, Addae e Tonucci (rientra, invece, il bomber Francesco Forte), dovrà fare di necessità virtù. Un successo sarebbe l’unico vero toccasana per far tornare a risplendere il sole alle falde del Faito. © RIPRODUZIONE RISERVATA