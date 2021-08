La Salernitana batte la Reggina con una doppietta di Bonazzoli

Uno scatenato Federico Bonazzoli regala alla Salernitana la vittoria contro la Reggina allo stadio Arechi (2-0) e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia (il Genoa sarà il prossimo avversario).

Rispetto all'ultima uscita estiva Castori torna alle origini optando quindi per il 3-5-2 con Strandberg difensore centrale (sulla carta sarà lui il titolare), Kechrida esterno di destra (tra i migliori in campo), i due Coulibaly in mediana (panchina per Di Tacchio) e Bonazzoli al fianco di Djuric capitano per una sera. In porta invece, come da copione, spazio per Belec che al 6' e al 21' si oppone in due tempi alle conclusioni dalla distanza di Laribi. Nel mezzo (15') ci prova M. Coulibaly, dopo un'azione insistita di Bonazzoli, ma calcia leggermente alto. I minuti passano e la Salernitana riesce finalmente a diventare padrona del campo, merito di una pressione molto più insistente che favorisce di conseguenza anche le giocate offensive. Ma il gol non arriva. In un paio di circostanze, infatti, i granata non sfruttano due uscite non esattamente perfette dell'ex Micai, mentre al 24' dopo una bella azione sull'out di destra tra L. Coulibaly e Kechrida quest'ultimo temporeggia troppo prima di servire Bonazzoli che da posizione non perfetta calcia di poco alto sopra la traversa.

Ma per il primo gol in granata dell'ex Sampdoria non bisogna attendere poi così tanto. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo al 34' e al 43' quando Ricci e Montalto sfiorano i pali rispettivamente alla destra e alla sinistra di Belec, al secondo e ultimo minuto di recupero Bonazzoli fa impazzire i 2476 spettatori presenti all'Arechi con una giocata da urlo: prima lo stop al volo di destro al limite dell'area di rigore, poi si libera di Stavropoulos con una sorta di sombrero di sinistro ed infine con un potente mancino batte Micai infilando il pallone nell'angolino basso. Lo show personale, però, non è affatto finito. Al 55' infatti dopo un ottimo spunto di Kechrida sulla sua fascia Bonazzoli non deve far altro che appoggiare in porta per la doppietta personale (mai aveva segnato al debutto tra i professionisti). E qui, in pratica, finisce la partita (al 78' gol giustamente annullato a Capezzi per fuorigioco). La Reggina si affida a Menez e Denis per una reazione ma senza grosso successo, la Salernitana infatti contiene bene e al triplice fischio finale si gode la meritata qualificazione.