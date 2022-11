Benevento, rivoluzione Cannavaro: via tre dei cinque fisioterapisti

La rivoluzione nello staff medico giallorosso continua. Dopo l'addio del responsabile D'Andrea, ieri la risoluzione consensuale con tre dei cinque fisioterapisti in organico. Si tratta di Massimo Buono, Davide Schiavone e dell'addetto al recupero infortunati Ernesto Galliano. Restano invece al loro posto Simone Sigillo e Luca Lepore. A breve sono attese altre novità nelI'equipe sanitaria. Intanto i giallorossi, sempre divisi in due tronconi, preparano la sfida di sabato col Bari: dieci di loro a Roma (ieri si è recato nella capitale pure Glik, non presente alla ripresa) per le cure riabilitative presso il centro medico ortopedico Isokinetik, gli altri in città per allenarsi all'antistadio Imbriani nella prima seduta della settimana. Pertanto nessuna novità dall'infermeria, anche se Glik e Viviani potrebbero rientrare nel Sannio in giornata. Molto dipenderà da ciò che deciderà il consulente per gli infortuni Stefano Salvatori dopo aver valutato le condizioni di entrambi. Il recupero per la partita contro i pugliesi appare tuttavia improbabile, nella migliore delle ipotesi potrebbero andare in panchina.

Fabio Cannavaro dovrà quindi attingere dalle stringate risorse che ha a disposizione, ovvero le stesse che ha utilizzato contro il Pisa: uomini contati in difesa e a centrocampo, mentre in attacco il tecnico si augura di avere quantomeno in uno stato di forma accettabile La Gumina e Forte, scesi in campo stringendo i denti sabato scorso. Permane l'esigenza di fare punti in relazione ad una posizione di classifica sempre più allarmante. Il Benevento non vince in casa da più di due mesi, ovvero dal 28 agosto, e in assoluto dalla trasferta di Venezia del 3 settembre. Il digiuno si è prolungato anche col Pisa e oggi sono trascorsi ben 60 giorni dall'ultima volta in cui la squadra ha conquistato i tre punti. Timidi segnali di risveglio contro i nerazzurri, peraltro tirando pochissimo in porta, che Cannavaro spera possano certificare una sorta di continuità almeno sul piano della tenuta fisica, non essendoci ricambi arruolabili per molti calciatori in ruoli chiave. La resistenza atletica è difatti fondamentale per giocarsela alla pari contro avversari che stanno messi decisamente meglio sulla durata rispetto alla sforzo. In una categoria complessa come la Serie B puoi essere un maestro della tattica o un grande motivatore, puoi essere un vincente nato e avere tutta l'esperienza del mondo, vantare calciatori di prima fascia e altri in grado di fare la differenza, ma se non si ha in organico gente che corre e si sacrifica non si va da nessuna parte.vL'allenatore sta provando a ripristinare poco alla volta una situazione a dir poco drammatica, con l'ausilio del nuovo consulente sanitario e una gestione parsimoniosa dei giocatori più a rischio.

Contestualmente, la società si sta attivando per esaudire alcune richieste del tecnico con una serie di interventi da realizzare quanto prima, a cominciare da alcuni lavori già iniziati alle spalle dell'Antistadio per attrezzare una piccola area in erba naturale dove i giallorossi possono allenarsi quando le condizioni climatiche saranno tali da rischiare di danneggiare il manto dell'Imbriani. Per evitare di stressarlo, verrà quindi costruito un campetto dalle dimensioni ridotte sullo spazio che si trova alle spalle della porta situata a destra della tribunetta. Potrà essere adoperato per allenare i portieri, per effettuare i test navetta, per partitine a superficie ridotta con mini-porte o porte mobili. In via di allestimento pure, all'interno del recinto antistante gli spogliatoi dell'antistadio, una sala video per evitare di fare la spola con la sala stampa del Ciro Vigorito dove si riuniscono squadra e staff tecnico per analizzare le partite, un ufficio dove conservare, archiviare e poter consultare documentazione (relazioni tecniche su squadre avversarie, dati aggiornati sul rendimento in gara e nei test) e una sala per le riunioni tecniche. Piccole attenzioni per centralizzare le attività e rendere più snello, agevole e comodo il lavoro di squadra e staff, per avvicinare, anche se molto lontanamente, l'impianto intitolato a Carmelo a un centro sportivo.

Nel frattempo prosegue a rilento la prevendita per la sfida col Bari. Già detto dei 1.399 baresi che saranno presenti nel settore ospiti, sold out dall'inizio della scorsa settimana, tra quelli che hanno attivato la promo 2 gare Pisa-Bari (poco meno di un'ottantina) e chi ha acquistato il singolo tagliando (circa 200), si è a circa 300 ticket emessi per il pubblico di casa ai quali vanno aggiunti i 7.137 abbonati.