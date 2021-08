Fiorillo alla Salernitana, è ufficiale: sarà la riserva di Belec

Un altro tassello è stato messo al suo posto, nelle ultime ore la Salernitana ha infatti definito l'arrivo di Vincenzo Fiorillo. Il numero uno ligure, che lascia Pescara dopo sette stagioni, si è legato ai granata fino al 2025 e ricoprirà il ruolo di vice di Belec in Serie A. Un campionato che in passato, seppur in piccola parte, l'ex capitano dei biancoazzurri ha già vissuto, l'ultima esperienza nel 2016-17 proprio con il Pescara (10 partite giocate) mentre precedentemente aveva collezionato qualche apparizione con la Sampdoria, club dove è cresciuto, nel corso di più stagioni (9 partite in totale disputate in A in tre stagioni). Ma il passato è ormai alle spalle, da oggi comincia ufficialmente una nuova avventura per Fiorillo.