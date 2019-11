© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby per la svolta, la sfida col Benevento per provare a regalarsi un sabato da incorniciare. La Juve Stabia è già carica in vista della gara con la capolista, in programma sabato prossimo (15.00) al Romeo Menti: «Una partita importante – a parlare è l’attaccante-, contro una squadra fortissima. Ci aspetta un turno tutt’altro che agevole, ma la Juve Stabia, al di là della sconfitta di sabato a Livorno, è in crescita. E contro le grandi abbiamo sempre sfoderato prestazioni di carattere».Nonostante l’infortunio di Livorno, la punta sarà in campo, recuperato come Mallamo (che ha scontato il turno di squalifica): «Sto bene, avevo preso un colpo che mi ha impedito di giocare nel finale per timore di qualcosa di grave, queste sono quelle gare che ogni calciatore vorrebbe disputare». Del Benevento non c’è qualcosa in particolare da temere: «È una squadra organizzata, con un grande collettivo. Ma la Juve Stabia, se riesce ad affrontare la sfida con la giusta determinazione non è da meno. Ne sono convinto, e spero di avere tanti tifosi allo stadio per darci il calore e la spinta giusta in un derby a cui, lo sappiamo, la città tiene tantissimo».