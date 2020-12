Un altro caso di positività al Covid nel Frosinone e così, con ben 14 giocatori fuori causa per il virus, i giallazzurri sono scesi in campo contro il Pordenone con solo tre giocatori in panchina: i due portieri e il solo centrocampista Tabanelli come giocatore di movimento.

Sul proprio sito, il club ciociario ha comunicato in mattinata che «l'ultima serie di esami ha evidenziato un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente a un membro del gruppo squadra che si aggiunge ai 13 comunicati nei giorni precedenti. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica, inoltre, di avere attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft».

Ultimo aggiornamento: 17:32

