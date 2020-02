Non riesce l’impresa ad una incerottata e solo a tratti positiva Salernitana sul campo del Frosinone a cui basta un gol di Novkovich. Con Djuric, Lombardi, Di Tacchio e Curcio out, Ventura si affida ad Aya, Maistro, Jallow e al rientrante Akpa Akpro. Ma è tutta la Salernitana che pronti via fa la voce grossa al Benito Stirpe, lo fa come se fosse davvero una big del campionato di Serie B. Grande personalità e possesso di palla costante, ma con il difetto di essere poco concreta in fase offensiva. I primi venticinque minuti di gioco, comunque, sono una risposta importante da parte di Migliorini e soci, poi però ecco quella dei ciociari che convivano di fatto con lo stesso problema offensivo dei granata. La squadra di Nesta prende il pallino del gioco nella seconda parte del primo tempo ma si limita al tiro dell’ex Dionisi che al 34’ non mette grande paura a Micai. Sempre Dionisi, poi, ci prova al 45’ ma sul suo tiro è provvidenziale la ribattuta di Jaroszynski.



Per la prima vera palla gol bisogna attendere addirittura il 54' quando, da sviluppi di una punizione battuta dalla sinistra, Rohden di testa sfiora il palo. Tempo sessanta secondi e la Salernitana risponde subito con Maistro che perde però il tempo giusto e si vede così respingere dalla difesa la conclusione. Come nel primo tempo anche nella ripresa la partita non è bella ma è intesa. In qualche caso anche decisamente fallosa. Dalla mischia ne esce vincente il Frosinone che dopo aver rischieto al 60' un rigore per una presunta trattenuta di Jaroszynski su Novakovich, al 72' trova il gol dell'1-0 proprio con l'attaccante americano che è prima bravo ad anticipare Migliorini e poi a battere Micai con un perfetto colpo di testa. Ventura prova a riaccedere (ma inutilmente) la Salernitana inserendo Cerci e Capezzi, ma dopo non essere mai riuscita ad avvicinarsi dalle parti di Bardi proprio allo scadere (50') ha con Migliorini l'occasionissima del pareggio. Il suo sinistro però, dopo un'azione personale di Maistro, finisce sul fondo e così il secondo posto si allontana ulteriormente.